De herencollectie van Yohji Yamamoto voor lente zomer 2025

Yohji Yamamoto lente zomer 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Het hoogtepunt van de modeshow van Yohji Yamamoto voor lente zomer 2025 in Parijs (de nieuwe herencollectie, om precies te zijn) was de aanwezigheid van actrice Charlotte Rampling, die de catwalk opluisterde met een moeiteloze androgyne flair. Haar look bestond uit een oversized geruite broek met bretels, een strakke top met ronde hals en chique tennisschoenen. Voor de grote finale droeg ze een helder wit shirt versierd met een schets van haarzelf door Yamamoto, waardoor de grenzen tussen mode en kunst vervaagden.

Yohji Yamamoto lente zomer 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Dit seizoen betekende een verfrissende ommekeer ten opzichte van de gestructureerde silhouetten van Yamamoto’s vorige collecties. De nadruk lag op lichte, luchtige lagen van zijde en rayon. Mantels met kunstige uitsnijdingen en delicaat breiwerk dat doet denken aan spinnenzijde benadrukten deze etherische nieuwe richting van de designer.

Yohji Yamamoto lente zomer 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto lente zomer 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Visueel was de collectie een lust voor het oog, met een levendig tapijt van bloemencollages, beatnikmotieven en opvallende reclamegraphics. Zinnen als ‘You’re the sunshine of my life’ en ‘Le beau est toujours bizarre’ (het mooie is altijd vreemd) sierden de kledingstukken, waardoor een boeiend samenspel van beelden ontstond met behoud van een ontspannen elegantie.

Yohji Yamamoto lente zomer 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto lente zomer 2025 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Kortom, de nieuwe herencollectie van Yohji Yamamoto voor lente zomer collectie 2025 is een gedurfde verkenning van artistieke expressie en de tijdloze allure van Yohji Yamamoto’s ontwerpethos.