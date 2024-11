De modecollectie van Hermès voor herfst winter 2024. Het tweede hoofdstuk

Hermès herfst winter 2024 2025. The second chapter – Photo courtesy of Hermès

Tijdens de Paris Fashion Week in maart presenteerde Hermès – net zoals andere Franse modehuizen – de modecollectie voor herfst winter 2024. Maar anders dan de andere maison kwam daar een vervolg op. In ‘The second chapter’ zette het maison het verhaal dat met de modeshow in Parijs begon voort, maar dan met een meer commerciële en praktische benadering, en in een heel andere omgeving: New York. Het was een belangrijke mijlpaal, aangezien het de eerste Hermès-show was die buiten Parijs plaatsvond.

De show, gepresenteerd op 7 juni 2024 door Nadège Vanhée, Artistic Director of Women’s Ready-to-Wear, voegt – zoals gezegd – een nieuw visueel lexicon toe aan het verhaal dat in maart in Parijs begon: een ode aan het ritme, de energie en het tijdloze optimisme van New York.

Het sleutelwoord van de collectie, Rocabar, roept een traditie op van spel en samenwerking tussen verschillende culturen en talen: oorspronkelijk de naam van een gestreept paardendeken – a rug à barres, zoals een Schotse zadelmaker het noemde – is het in de loop van meer dan een eeuw een iconisch Hermès-motief geworden in levendige, aardse tinten.

Deze tinten vinden hun natuurlijke tegenhanger in de iconische bakstenen en stenen gevels van de Lower East Side in New York, waar de bruisende stad over de East River uitkijkt.

Net als de stad komt de collectie tot leven als een mozaïek van patronen, een smeltkroes van kleuren, texturen en codes. Elke straat, elke brug, tunnel en wolkenkrabber is gebouwd op lagen van geschiedenis, uitwisseling en verlangen; verhalen en ervaringen laaien op en verdwijnen weer met dezelfde regelmaat als een verkeerslicht zijn signalen laat knipperen in de avondmist.

Op dezelfde manier brengen de in New York gepresenteerde kledingstukken en accessoires een zorgvuldige combinatie van functies, houdingen en looks samen: de nautische knipoog van een double-breasted jas over de hippische attributen van een wollen gebreid sportjack en een gewatteerde minirok als een zadeldek. Een coltrui met roze kraag over een tuinbroek van lamsvel of een trui van kasjmier. Een flits van benen tussen paardenlaarzen en een stoere houthakkersjas, zijden sjaals om een leren pak.

Vermiljoenrood, gembergeel, viridian groen. Het gerinkel van charms en armbanden. Geheimen verborgen in een handtas, in een paar laarzen met rits, onder een leren matrozenhoed. Zoveel wendingen, kruisingen en botsingen, die een ongekend silhouet vormen, zo eclectisch en vrij als het stadsleven zelf: praktisch en vrouwelijk, levendig en fel, gestructureerd en gedurfd. Het beste van alle werelden.

Na de show veranderde Pier 36 van catwalk in feestlocatie, met muzikale optredens van Rahill, Caroline Polachek en Honey Dijon – voor slechts één nacht op dit exclusieve adres in de New Yorkse clubscene.