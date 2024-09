Dolce & Gabbana lente zomer 2025: Italiaanse schoonheid

Dolce & Gabbana vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

De nieuwe mode collectie van Dolce & Gabbana voor lente zomer 2025 viert de essentie van Italiaanse schoonheid, een perfecte synthese van sensualiteit, houding, karakter en glamour. Dit is geen nieuw thema voor het maison. Maar het ontwerpersduo goot er wel een heel speciaal sausje overheen. Ze lieten zich inspireren door de samenwerking tussen niemand minder dan Madonna en Jean Paul Gaultier voor het wereldtournee Blond Ambition Tour van de zangeres in 1990.

Deze collectie is dan ook een eerbetoon aan een ironisch en krachtig vrouwelijk figuur, die de decennia heeft doorkruist en die in staat is haar persoonlijkheid te laten gelden terwijl ze trouw blijft aan zichzelf. Het is ook een vrouw die speelt met haar eigen identiteit en blondheid verandert in een onderscheidend kenmerk. Deze blondheid komt terug op de catwalk in de vorm van hoogblonde pruiken in Madonna/Marilyn Monroe stijl voor de modellen.

Leidraad in deze collectie zijn de conische korsetten en beha’s die Madonna fans bekend zullen voorkomen. De looks tekenen het lichaam met precisie, dankzij lijnen die de vrouwelijke vorm versterken: anatomisch gesneden jasjes en korsetdetails laten een sterke en bewuste vrouwelijkheid zien. Duchesse, crêpe, tule, chiffon, kant en imitatiebont zijn veel gebruikte materialen.

De kleuren zijn zwart, nude, rood en wit, zoals we dat van het maison gewend zijn, maar ook babyblauw en roze. Bloemen keren terug in op het archief geïnspireerde prints. Conische beha’s, veters en haakjes zijn details voor een extra dosis Italiaanse sensualiteit.

De mode accessoires zijn geïnspireerd op de onvergetelijke stijl van pin-ups en de grote diva’s uit het verleden. Maxi oorbellen met bungelende kruisen, Sicily tassen, Marlene tassen en beautycases maken de looks compleet.

Op de eerste rij troonde Madonna, rigoureus in het zwart, en nauwelijks zichtbaar door de zwartkanten sluier die voor haar gezicht hing.