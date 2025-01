De nieuwe modecollectie van Onitsuka Tiger voor lente zomer 2025, ontworpen door creatief directeur Andrea Pompilio, is geïnspireerd door de verkenningsreis die

Onitsuka Tiger lente zomer 2025 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

De nieuwe modecollectie van Onitsuka Tiger voor lente zomer 2025, ontworpen door creatief directeur Andrea Pompilio, is geïnspireerd door de verkenningsreis die jongeren doormaken. De collectie is een eerlijk en oprecht portret van de reis van groei en ontwikkeling, een proces van kwetsbaarheid en kracht, intimiteit en zelfexpressie.

Onitsuka Tiger lente zomer 2025 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

De collectie is androgyn en non-conformistisch, intrigerend juist vanwege zijn ondoorgrondelijkheid. Met deze collectie wil Pompilio de zachtste en meest intieme aspecten van de jeugd naar voren laat komen.

Onitsuka Tiger lente zomer 2025 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger lente zomer 2025 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

De collectie laat zien hoe moeilijk het is om volwassen te worden en vertelt over de problemen en tegenstrijdigheden die jongeren ervaren, en hoe die transformatie ook zichtbaar wordt in hun kledingkeuze. Kledingstukken worden symbolen van groei en manieren om erbij te horen. Denk aan items zoals vintage lingerie, gilets, safarijacks, cargo bermuda’s en gebreide kleding met verschillende texturen.

Onitsuka Tiger lente zomer 2025 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

Elk stuk vertelt een verhaal van verandering, emotie en authenticiteit dat de ontdekking van nieuwe horizonten kenmerkt. De stevige schoenen met grove zolen – klompen van imitatiebont, pumps met enigszins vierkante tenen en rubberen zomersandalen – verankeren de looks stevig aan de grond en ondersteunen de jongeren gedurende hun transformatiereis.

Onitsuka Tiger lente zomer 2025 – Photo courtesy of Onitsuka Tiger

In dit bijzondere jaar, waarin Onitsuka Tiger zijn 75-jarig bestaan viert, werkt Onitsuka Tiger samen met het prestigieuze skinwearmerk Wolford. Deze capsulecollectie die samen met de nieuwe collectie op de catwalk voor lente zomer 2025 werd gepresenteerd, omvat getailleerde jurken, gedrapeerde tops en panty’s in een breed scala aan nude tinten.