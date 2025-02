De herencollectie van Paul Smith voor herfst winter 2025

Paul Smith herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Paul Smith

Voor de nieuwe herencollectie voor herfst winter 2025 kijkt Paul Smith naar de andere kant van de lens en richt het maison zich op de persoonlijke stijl van enkele van de meest invloedrijke fotografen van de 20e eeuw. Elegante stoffen en klassieke silhouetten worden ondermijnd door subtiele botsingen van patronen, licht overdreven proporties en onverwachte texturen.

Sir Paul is al sinds zijn kindertijd een liefhebber van fotografie en laat zich van oudsher inspireren door de wereld van stilstaande beelden. Met zijn collectie voor herfst winter 2025 viert de desiger elk aspect van deze creatieve wereld. Het rijke, inktachtige palet is geïnspireerd op de vloeibare tinten van Saul Leiters kleurenfotografie, terwijl de ietwat onverzorgde benadering van de maatkleding een knipoog is naar de persoonlijke looks van enkele van de meest iconische fotografen van de 20e eeuw: David Bailey, Terence Donovan en William Eggleston.

Een leidraad voor het seizoen is de ‘Field Flower’ print, die wordt gerealiseerd als een levendige fotoprint op shirts en dassen, maar ook geweven in jacquard breigoed. Deze print is bewerkt naar een beeld van een andere fotograaf, wiens naam misschien niet zo bekend is als de eerder genoemde, maar die niettemin een enorme invloed heeft gehad op Sir Paul: Harold B. Smith, Pauls vader en oprichter van de Beeston Camera Club. Harolds foto’s worden gekenmerkt door zijn oog voor detail en oneerbiedige gevoel voor humor, kwaliteiten die Sir Paul van zijn vader heeft geërfd en die zijn hele kijk op het leven hebben gevormd. Het ‘Field Flower’-motief keert elders in de collectie terug, in een donkerdere, stemmiger versie, gedrukt op statement avondkleding.

Traditionele stoffen worden op onverwachte manieren gebruikt, waarbij klassiekers zoals visgraatwol worden gewassen voor een meer doorleefde textuur. Subtiel contrasterende stoffen worden met elkaar gecombineerd, soms in hetzelfde kledingstuk. Een op maat gemaakt jasje dat op het eerste gezicht een uniforme constructie heeft, laat van dichtbij een ingetogen patchworkontwerp zien. Houndstooth en Prince of Wales patronen worden opgeblazen tot overdreven grootte en verschijnen niet alleen op kleding maar ook op schoenen en accessoires. Het is een typisch oneerbiedige houding die toch de grondbeginselen van maatkleding behoudt.

Een ander voorbeeld van traditie en oneerbiedigheid die samenkomen in de modecollectie voor herfst winter 2025 2026 is de eerste blik op Paul Smith Loves Barbour, een nieuwe samenwerking tussen twee van de meest geliefde en herkenbare namen in de Britse mode. De collectie bestaat uit vernieuwde versies van een aantal van Barbour’s meest iconische jassen, naast knitwear, accessoires en T-shirts, en is geïnspireerd op veewedstrijden en boerderij shows. De collectie heeft een speelse benadering van landelijke klassiekers en bevat ongebruikelijke tinten gewaxt katoen, patchworkconstructies en een terugkerend Fries koeienmotief.

De nieuwe modecollectie van Paul Smith voor herfst winter 2025 werd gepresenteerd op woensdag 22 januari 2025 in het hoofdkantoor van het bedrijf in Parijs. Sir Paul zelf leidde een intiem publiek langs de hoogtepunten van de collectie en bracht de collectie tot leven brengen door middel van diepgaande verkenningen van het verhaal en het ontwerpethos van het seizoen.