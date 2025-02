De herencollectie van Dunhill voor herfst winter 2025 2026

Dunhill herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dunhill

Dunhill’s derde herencollectie onder de creatieve leiding van Simon Holloway, voor herfst winter 2025, blijft voortborduren op de centrale thema’s van Engels classicisme, casual elegantie en een tijdloze garderobe.

Voor dit seizoen liet Holloway zich inspireren door de buitengewone bewegingsvrijheid die het Engelse Drape pak biedt. Het Drape pak is afkomstig van de drape snit die in de jaren 1930 werd geïntroduceerd door de Londense kleermaker Fredrick Scholte en iconisch werd door de hertog van Windsor. Het scherpe silhouet dat wordt gekenmerkt door de natuurlijke, sportieve schouders is aanwezig in de hele collectie, verlevendigd door de pittige stijl van de hertog.

Dunhill herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dunhill

De collectie opent met items in verschillende tinten fijn kameelhaar: jassen gemaakt in de Bourdon snit van het Huis, in een ongebruikelijke lichtblonde of in de klassieke goud en gember, in enkel- en dubbelzijdige versies; op maat gemaakte balmacans gekoppeld aan bijpassende blazers en wijd geribde fluwelen broeken. De dichotomie van de garderobe van een Engelsman wordt onderstreept: deze pakken van casual elegantie maken plaats voor regimentals, met donker marineblauwe Melton jassen en marinejassen, vergezeld van gepolijste koperen knopen. De verfijnde jassen, blazers en bovenkleding erkennen het belang van informele formaliteit en worden gecombineerd met volle truien gebreid in traditionele steken, overhemden met discrete patronen en haute couture accessoires. Het kern van Dunhill’s stijl wordt gekenmerkt door perfect kleermakerswerk voor in de stad, en is te vinden in formele krijtstreeppakken en onberispelijke overjassen met twee gezichten in houtskoolgrijs en marineblauw.

Dunhill herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dunhill

Holloway haalt voortdurend inspiratie uit het Dunhill-archief en grijpt terug op Alfred Dunhill’s vroege stappen in de kledingindustrie en herinterpreteert de iconische autojassen van het Huis. Deze zijn voor herfst winter 2025 uitgevoerd in omgekeerd lam in antracietgrijs suède en fijn gedraaide wol of in een echt geraffineerde ebbenhouten versie in dubbelzijdig Frans lamsleer, met een tartan kasjmier voering. De buitengewone double-face techniek wordt ook gebruikt om een antracietkleurige suède blazer te maken met een fijne wollen tweed en kasjmier voering.

Zoals typerend is voor het Huis en het eclecticisme van de Britse stijl, suggereren de meer expressieve looks, zoals de tattersall blazers in combinatie met een citroenkleurige corduroy broek en een contrasterend heideblauw overhemd, een gevoel van speels hedonisme.

Dunhill herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dunhill

Terwijl de collectie ingaat op de rijkdom van winterkleding voor in de stad, contrasteert overdag Donegal tweed kunstig met fluweel, in prachtig Britse patronen (ruiten, gun club, tattersall en glen-check) voor blazers, jassen voor in de auto en rij-jacks, allemaal gecombineerd met ruige maar verfijnde kasjmier over-shirts en fijne lagen gebreide kleding.

De afsluiting van dit feestelijke hoofdstuk bereikt zijn hoogtepunt met de op Tirol geïnspireerde kledingstukken. Een rij-jas van cavalerie keperstof met gebeeldhouwde hoornen knopen, een heren Loden, gemoderniseerd door de dubbelzijdige constructie en een opvallende alpine groene blazer, eenvoudig gecombineerd met een vilten fedora en zwarte kasjmier en katoenen denim jeans met zelfkant.

Dunhill herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dunhill

De avondgarderobe, of het nu cocktail of black tie is, groeit en evolueert seizoen na seizoen en is een diepgeworteld element in Holloway’s interpretatie van het DNA van het Huis.

Jasjes met stropdasmotieven, waaronder de paisley, medaillons en nopjes van het Huis, gedrukt op fluweel, oude madder zijde of wollen keper. In combinatie met bedrukte zijden accessoires, opzettelijk contrasterend, van vlinderdassen tot sjaals en pochetten, zodat de focus op de schoonheid van de kunstig ongematchte combinatie het Britse stijlverhaal van het Maison verrijkt.

De cocktail serie gaat over in de black tie en benadrukt de twee pijlers van de Britse smaak. De weelde van tartan pakken met bijpassende jassen vertegenwoordigt het toppunt van Britse excentriciteit. Tegelijkertijd belichamen sobere zwartfluwelen loungepakken en onberispelijke barathees in middernachtblauw, middernachtgroen en volledig zwart het 131-jarige sartoriale meesterschap van het Huis.