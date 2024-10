De modecollectie van Atlein voor lente zomer 2025, gepresenteerd in het Palais de Tokyo in Parijs, is een eerbetoon aan de radicale lesbische bewegingen van de jaren

Atlein lente zomer 2025 – Photo courtesy of Atlein

De modecollectie van Atlein voor lente zomer 2025, gepresenteerd in het Palais de Tokyo in Parijs, is een eerbetoon aan de radicale lesbische bewegingen van de jaren ’80 en ’90 in Londen. Geïnspireerd door de levendige wereld die wordt afgebeeld in de documentaire Rebel Dykes (2021) van Siân A. Williams en Harri Shanahan, heeft ontwerper Antonin Tron de creativiteit, politiek en seksualiteit van punk lesbiennes tijdens het Thatcher-tijdperk in zijn collectie verwerkt.

Inspiraties en invloeden

Atlein lente zomer 2025 – Photo courtesy of Atlein

Centraal in deze collectie staat de invloed van Love Bites, Del LaGrace Volcano’s baanbrekende boek met lesbische fotografie. Atleins herinterpretatie van punk- en postpunkcodes, doordrenkt met fetisjelementen, is gebaseerd op de gedurfde beelden van zelfbevestiging en queer gevoeligheden in het boek.

Atlein lente zomer 2025 – Photo courtesy of Atlein

Atlein lente zomer 2025 – Photo courtesy of Atlein

Ontwerpelementen en sterke vrouwelijkheid

Tron benadrukt een veelzijdige vrouwelijkheid, waarbij Atleins kenmerkende drapering wordt gecombineerd met stoere jurken en militair geïnspireerde bovenkleding. Deze dualiteit wordt weerspiegeld in de stofkeuzes, die met elkaar worden gecombineerd:

Atlein lente zomer 2025 – Photo courtesy of Atlein

materialen voor overdag: Japans katoen en lichte kleermakerswol.

details voor de avond: Swarovski-kristallen die met de hand op klassieke viscosejersey worden geplaatst.

veganistische alternatieven voor leer: speciaal gecoate breisels die nappaleer en suède imiteren.

Atlein lente zomer 2025 – Photo courtesy of Atlein

Constructie en kleurenpalet

Constructie blijft centraal staan in de filosofie van Atlein. Stoffen worden zorgvuldig gedrapeerd, gerimpeld, geknoopt en gevormd om het lichaam te accentueren. Het kleurenpalet is stemmig en gedempt, met grijstinten, bruin en gebroken wit.

Atlein lente zomer 2025 – Photo courtesy of Atlein

Antonin Trons zomercollectie 2025 is een viering van radicale vrouwelijkheid, waarin historische inspiratie naadloos samengaat met modern design. Het is een bewijs van de blijvende invloed van de queer cultuur en de kracht van mode als een middel voor persoonlijke expressie.