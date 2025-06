Acne Studios lente zomer 2025: huiselijke surrealiteit op de catwalk

Acne Studios lente zomer 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Voor de modecollectie voor lente zomer 2025 presenteerde Acne Studios een visie die zowel verontrustend herkenbaar als intens vreemd aanvoelde. Onder creatieve leiding van Jonny Johansson transformeerde het Zweedse modehuis het alledaagse in iets buitengewoons – een surrealistisch eerbetoon aan het huiselijke leven, vervormd en verheven tot avant-gardistische mode. Dit seizoen gaat niet alleen het gordijn open maar worden ook de muren neergehaald en krijgen we de tedere, chaotische poëzie die zich binnenshuis afspeelt te zien.

Huiselijk én buitenaards

Acne Studios lente zomer 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

“Het eindresultaat is huiselijk en buitenaards,” aldus Johansson, die de kern van deze nieuwe modecollectie voor lente zomer 2025 treffend samenvat. De silhouetten zijn dromerig en vervormd, alsof de kledingstukken uit een vage herinnering of een oude verkleedkist komen. Stoffen als meubelbekleding veranderen in jassen. Gewaxte tafelkleden worden rokken. Gordijnen keren terug als verstijfde of juist monumentale strikken – soms zo klein als speelgoed, soms zo groot als een bankkleed.

De showruimte werd getransformeerd door kunstenaar Jonathan Lyndon Chase, die een intieme huiselijke installatie creëerde vol zachte sculpturen, beschilderde huishoudobjecten en een tastbare emotionele lading die de zwarte identiteit, queer ervaring en huiselijke tederheid verkent. Het resultaat: een plek van kwetsbaarheid én kracht.

Acne Studios lente zomer 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Vervormde silhouetten en zachte harnassen

De silhouetten zijn opzettelijk uit balans: overdreven opgeblazen of juist extreem verkleind. Gebreide kledingstukken zijn gekrompen, tailleurs zijn opgevuld of gecombineerd tot hybride kledingstukken. Trenchcoats en avondjurken vloeien in elkaar over, korsetten worden jassen. Het voelt alsof iemand haastig iets uit haar moeders kast heeft aangetrokken – niet perfect, maar juist expressief.

Denim en leer worden architecturaal: schuim zorgt voor volume, ruw gesneden leer voor scherpe eenvoud. Gehaakte details doen denken aan ouderwetse theemutsen of gehaakte kleedjes, maar dan op groot formaat en bezet met kristallen. Boiled mohair lijkt per ongeluk gekrompen in de was – een knipoog naar het sentiment van een gedragen, geliefd kledingstuk.

Acne Studios lente zomer 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Stoffen met een verhaal

De materialen in deze collectie hebben een ziel. Katoen en jersey doen denken aan ondergoed, latex glanst als iets buitenaards. De contrasten in textuur vertellen een verhaal van tegenstellingen: nostalgisch versus futuristisch, intiem versus confronterend. Bloemenprints geïnspireerd op vintage interieurstoffen zijn uitgerekt en vervormd; stippen zijn vervaagd, ruiten herinneren aan een ouderwetse mannenkast.

Accessoires: sentimentele pantsering

De nieuwe Camero-handtas maakt haar debuut met een compacte vorm geïnspireerd op vintage cameratasjes. De geliefde Multipocket “tool bag” keert terug in mock-croco leer of met kristallen strikjes. Zachte handclutches roepen een nostalgische glamour op, uitgevoerd in glad leer of versierd met glinstering.

De sieraden zijn sculpturaal en gedurfd: armbanden, ringen en kettingen hebben een gehamerde, organische afwerking. Zware kettingen, oversized vormen en Swarovski-kristallen in speelse strikjes maken van sieraden een soort persoonlijke harnassen – krachtig én poëtisch.

Schoenen: het huiselijk heruitgevonden

Schoenen vertellen hier hun eigen verhaal: open teen-pumps in degradé leer en mock-croc, laarzen met bloemenprints. De klassieke ballerina wordt opnieuw uitgevonden in gehaakte uitvoering, versierd met kristallen alsof oma’s handwerk een feestjurk heeft ontmoet.

Acne Studios lente zomer 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Een thuis in jezelf

De modecollectie voor lente zomer 2025 van Acne Studios is een poëtische paradox: ze verkent zachtheid in een harde wereld, maakt het vertrouwde vreemd en het vreemde vertrouwd. Wat betekent het om je ergens thuis te voelen – in je lichaam, je kleding, je omgeving? Zoals kunstenaar Jonathan Lyndon Chase zegt: “Comfort en kwetsbaarheid” worden radicale keuzes.

Acne Studios lente zomer 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

In een tijdperk waarin alles draait om het publieke en het zichtbare, viert Acne Studios het innerlijke: persoonlijk, vreemd, dierbaar. Hier reflecteert mode niet alleen het leven – ze vervormt het, overdrijft het en verheft het tot kunst.