Hermès lente zomer 2025: waar functionaliteit samensmelt met discrete luxe

De Hermès-vrouw van Vanhee-Cybulski is altijd in beweging – fysiek én stilistisch. Een utility-jurk kon op verschillende manieren worden gedragen

Hermès vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

In een modeseizoen vol spektakel en theatrale statements koos Hermès voor een andere weg – die van stilte, vakmanschap en doelgerichte elegantie. Voor lente zomer 2025 presenteerde creatief directeur Nadège Vanhee-Cybulski een collectie die geaard en zelfverzekerd aanvoelde, stevig geworteld in de paardensporttraditie van het huis, maar afgestemd op het ritme en de complexiteit van het moderne leven.

Hermès vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

De collectie draaide om het ‘tastbare’ – kledingstukken die je niet alleen bewondert, maar vooral wilt aanraken en dragen. Natuurlijke tinten als beige, kastanjebruin en ebbenhout vormden een rustige, aardse basis. Accenten van bougainvillearoze, het iconische rouge H en bronsgroen voegden net genoeg spanning toe om het geheel hedendaags en gelaagd te maken. Het kleurpalet was verfijnd, evenwichtig en doordacht.

Hermès vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

Materiaalinnovatie stond centraal. Zacht, soepel leer werd verwerkt tot gestroomlijnde jassen en modulaire mantels die moeiteloos passen in zowel het stadsbeeld als een landelijke omgeving. Een opvallende bikerjas van geitenleer in alabaster voelde tegelijkertijd klassiek en vernieuwend, terwijl een gewatteerd bomberjack – gestructureerd als een zadeldek – de paardensportreferentie op subtiele wijze actualiseerde.

Hermès vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

De Hermès-vrouw van Vanhee-Cybulski is altijd in beweging – fysiek én stilistisch. Een utility-jurk kon op verschillende manieren worden gedragen. Een bomber veranderde in een gilet. Zijden mesh-sets – lichte crop tops en high-waist slips – nodigden uit tot laagjes, spel en persoonlijke interpretatie. Het was een garderobe die uitnodigde tot zelfexpressie, in plaats van een stijl op te leggen.

Hermès vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

De accessoires waren, zoals verwacht, onberispelijk. De Plume mini en Kelly II Sellier-tassen kregen nieuwe afwerkingen en een frisse schouderriem die functionaliteit met elegantie combineerde. De Cabas Tressage, met de hand geweven van paardenhaar, viel op door zijn ogenschijnlijke eenvoud en diepe verankering in het artisanale DNA van Hermès. De sieraden waren grafisch en sculpturaal: zilveren manchetten, leren oorbellen in biscuit- en Havana-tinten, en smalle riemen die de zachte tailoring moeiteloos bijeenbrachten.

Hermès vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

Ook het schoeisel was praktisch maar verfijnd. Hoge laarzen van kalfsleer in gedempte tinten riepen een gevoel van nostalgie op, terwijl klompen in nootmuskaatgroen een hedendaagse, utilitaire toets gaven. Niets voelde opzichtig – alles had een functie, een gewicht, een reden.

Hermès vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

Prints werden spaarzaam maar doordacht ingezet. Het Eau d’artifice-motief – subtiel, bijna als een watermerk – versierde soepele zijden overhemden en jumpsuits met leren details. De show werd afgesloten met een finale look die bestond uit een lange jurk van zijden mesh geborduurd met lamsleer en metalen kralen, ingetogen maar opvallend. Het gaf perfect de essentie van de collectie weer: niet ontworpen om te imponeren, maar om te blijven.

Hermès bracht geen radicale koerswijziging, en dat was ook niet nodig. Deze collectie was eerder een bevestiging van waar ware luxe om draait: met zorg ontworpen, bedoeld om gedragen te worden, en gemaakt om lang mee te gaan. De modecollectie voor lente zomer 2025 van het maison onderstreepte nogmaals de zelfverzekerde identiteit van het huis – één die geen trends achterna loopt, maar ze stilletjes definieert.