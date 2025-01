De herencollectie van Philipp Plein voor herfst winter 2025 2026

Philipp Plein herfst winter 2025 2026 Show – Photo courtesy of Philipp Plein

Philipp Plein verraste de modewereld met zijn debuut op de showkalender van de Milan Men’s Fashion Week. Het merk showde op de eerste avond van modeweek en trakteerde zijn publiek op een wervelende catwalkshow die werd afgesloten met een hypnotiserend optreden van de iconische rapper French Montana.

Philipp Plein herfst winter 2025 2026 Show – Photo courtesy of Philipp Plein

De herencollectie voor herfst winter 2025 2026 benadrukt de unieke, kenmerkende stijl van het merk en vat de essentie van de Duitse ontwerper in al zijn glorie. De kledingstukken in deze mannencollectie zijn een ode aan de authentieke dualiteit van de man, van dagkleding, eigentijds en klassiek, tot avondkleding, verfijnd en individueel.

Philipp Plein herfst winter 2025 2026 Show – Photo courtesy of Philipp Plein

Het klassieke T-shirt van Philipp Plein wordt gecombineerd met bomberjacks, leren jacks en omgekeerd lam in kleurwassingen die trouw zijn aan de opvatting van luxe van het merk. Marineblauw en beige worden gecombineerd met metallics voor een allesomvattende ode aan de klassieke en hedendaagse stijl.

Philipp Plein herfst winter 2025 2026 Show – Photo courtesy of Philipp Plein

Jeans zijn een klassieker, maar als ze gemaakt zijn door Philipp Plein worden ze een statement, elegant en geraffineerd maar toch direct herkenbaar. Elk item is tot in de perfectie vervaardigd en verfraaid met een vleugje borduurwerk. Contrasten staan centraal. Tailoring versus oversized. Een getailleerde top wordt gecombineerd met een coole relaxed fit jeans, terwijl een getailleerde broek wordt gecombineerd met een slimme blazer.

Philipp Plein herfst winter 2025 2026 Show – Photo courtesy of Philipp Plein

Het hoogtepunt van de collectie is de elegante en geraffineerde avondkleding. Een geborduurde blazer wordt gedragen met een overhemd met open knopen, een blazer die overdekt is met emblemen wordt geshowd met een strakke, klassieke broek, samen met pakken in minimalistische tinten.

Philipp Plein herfst winter 2025 2026 Show – Photo courtesy of Philipp Plein

Accessoires bestonden uit workwear-stijl tassen, zoals rugzakken en oversized totes, gecombineerd met combat boots en sportschoenen voor een off-duty gevoel.

Philipp Plein herfst winter 2025 2026 Show – Photo courtesy of Philipp Plein

De collectie op de catwalk bestond uit vierendertig looks, waaronder acht looks voor de dames. De kledingstukken waren elegant, sensueel en geraffineerd, met zachte metallic tinten in contrast met gedurfde ontwerpen. Of het nu een oversized jurk, een met emblemen bedekte mini of een avondjurk was, de kledingstukken benadrukten Philipp Pleins gedurfde maar verleidelijke esthetiek.