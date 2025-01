Heb jij last van migraine of aangezichtspijn? Let dan goed op de triggers. Hiermee kun je aanvallen voorkomen.

Dit kun je doen in geval van migraine en aangezichtspijn

Migraine en aangezichtspijn zijn twee veel voorkomende maar vaak verkeerd begrepen aandoeningen die de kwaliteit van je leven aanzienlijk (negatief) beïnvloeden. Beide aandoeningen kunnen overlappende symptomen hebben waardoor het soms lastig is om diagnose te stellen. Weet je eenmaal wat er aan de hand is, dan is het belangrijk om de triggers in kaart te brengen. Hiermee kun je aanvallen voorkomen.

Wie heeft er meer last van: mannen of vrouwen?

Vrouwen hebben in de regel meer last van zowel migraine als aangezichtspijn. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zij drie tot vier keer vaker migraine hebben dan mannen, vooral na de puberteit.

De piekprevalentie van migraine ligt bij vrouwen tussen de 30 en 39 jaar, een kritieke periode, ook omdat je in die tijd vaak een carrière en een gezin moet combineren. Bij mannen piekt migraine rond 35 tot 39 jaar. Aangezichtspijn neemt doorgaans toe naarmate we ouder worden, maar begint vaak al in jongvolwassenen.

Migraine of aangezichtspijn?

Last van hoofdpijn? Pijn in je gezicht? De symptomen vertellen je er meer over. Dit zijn de symptomen van migraine en aangezichtspijn.

Symptomen van migraine

Een migraine aanval wordt gekenmerkt door een matige tot hevige kloppende pijn, vaak aan één kant van je hoofd, meestal bij je slaap, die gepaard gaat met misselijkheid, overgeven en gevoeligheid voor licht en geluid. Sommige mensen hebben ook last van aura’s – lichtflitsen of flikkeren die voor je ogen dansen – die aan de hoofdpijn voorafgaan. Migraine kan ook gezichtspijn geven. Die kan drukkend zijn en wordt daarom wel eens verward met sinushoofdpijn, vooral als ook de neus verstopt raakt.

Symptomen van aangezichtspijn

Er zijn verschillende soorten aangezichtspijn, waaronder sinusitis, trigeminusneuralgie, migraine of zelfs tandpijn. Het kan zich uiten als een scherpe, stekende pijn of een doffe pijn in het gezicht zelf: voorhoofd, rond de ogen, bovenkaak of onderkaak. Vaak komt de pijn in de vorm van aanvallen. Tussen de aanvallen door is de pijn weg. Het is heel belangrijk om in kaart te brengen wat de oorzaak van aangezichtspijn is – en niet altijd is dat even gemakkelijk – om de juiste behandeling te vinden.

Oorzaken van migraine en aangezichtspijn

Inzicht in de oorzaken van deze aandoeningen is essentieel om triggers te vermijden:

Oorzaken van migraine

Hormonale schommelingen (vooral bij vrouwen) spelen een belangrijke rol bij het optreden van migraine. De oestrogeenspiegel kan de frequentie en ernst van migraine beïnvloeden.

Andere triggers zijn stress, bepaalde voedingsmiddelen, uitdroging, slaapgebrek en omgevingsfactoren zoals fel licht of sterke geuren.

Oorzaken van aangezichtspijn

Aangezichtspijn kan het gevolg zijn van zenuwproblemen (zoals trigeminusneuralgie), infecties (zoals sinusitis), zelfs stressgerelateerde spierspanning of een ontstoken kies of tand. Het identificeren van deze oorzaken helpt om de symptomen effectief te beheersen. Trigeminusneuralgie bijvoorbeeld herken je aan de locatie van de pijn die zich langs één of meer delen van de drielingzenuw (trigeminus) verspreidt.

De triggers verschillen per type aangezichtspijn. Is de oorzaak trigeminusneuralgie, dan kunnen alledaagse kleine dingen zoals praten of tandpoetsen al een aanval uitlokken. Is het tandpijn (niet altijd als zodanig te herkennen) of verkeerd kauwen, dan kan de tandarts opheldering geven. Het vinden van de oorzaak van aangezichtspijn is niet gemakkelijk en juist daarom is het heel belangrijk om de triggers in kaart te brengen.

Het belang van het kennen van triggers

Het herkennen van mogelijke triggers voor zowel migraine als aangezichtspijn is van vitaal belang. Door te begrijpen wat deze aandoeningen veroorzaakt of verergert, kan je je arts helpen om diagnose te stellen en kun je zelf proactief stappen ondernemen om het optreden ervan te minimaliseren. Het kan handig zijn om een dagboek bij te houden om patronen te herkennen.

Tips en adviezen voor het omgaan met migraine en aangezichtspijn

1. Houd een gezonde levensstijl

Regelmatige lichaamsbeweging, een evenwichtig dieet en voldoende water drinken kunnen helpen om de frequentie van migraine te verminderen.

2. Identificeer en vermijd triggers

Houd een hoofdpijndagboek bij om patronen te identificeren met betrekking tot voedselinname, stressniveaus, slaapgewoonten en omgevingsfactoren. Noteer in je hoofdpijndagboek wanneer de pijn begint en eindigt (datum en tijd), de ernst van de pijn (schaal van 1 tot 10), de symptomen, de mogelijke triggers en de medicijnen die je hebt ingenomen en de werking daarvan.

3. Stressbeheerstechnieken

Doe aan yoga, meditatie of diepe ademhalingsoefeningen om stress te verlichten die migraine of aangezichtspijn kan uitlokken.

4. Medicijnen

Overleg met je arts over geschikte medicijnen voor zowel acute aanvallen als preventieve maatregelen. Vrij verkrijgbare opties zoals paracetamol kunnen milde symptomen verlichten.

5. Zoek professionele hulp

Als de aangezichtspijn aanhoudt of verergert, raadpleeg dan een specialist voor een grondige evaluatie om ernstige aandoeningen uit te sluiten.

6. Levensstijl aanpassen

Zorg voor een goede slaaphygiëne, houd een regelmatig slaapschema aan en vermijd overmatig cafeïne- of alcoholgebruik.