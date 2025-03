De damescollectie van Louis Vuitton voor herfst winter 2025 2026

De perrons van het station. De trein. Elk element in het decor voor de modeshow van Louis Vuitton voor herfst winter 2025 2026 roept een fundamenteel deel van

Louis Vuitton Women’s Fall Winter 2025 Show © Louis Vuitton – All rights reserved

De perrons van het station. De trein. Elk element in het decor voor de modeshow van Louis Vuitton voor herfst winter 2025 2026 roept een fundamenteel deel van de geschiedenis van Louis Vuitton op en maar staat tegelijkertijd voor de innovatie en verandering die gepaard gaat met de komst van de nieuwe eeuw.

De modeshow voor herfst winter 2025 2026 speelt zich af in een station waar alle emoties samenkomen: ongeduld bij het tikken van de klok, de hoop van de liefde en de melancholie van het afscheid op hetzelfde spoor, de opwinding van vertrek of het comfort van terugkeer, de kick van ontdekking en de euforie van reizen.

Louis Vuitton Women’s Fall Winter 2025 Show © Louis Vuitton – All rights reserved

Louis Vuitton Women’s Fall Winter 2025 Show © Louis Vuitton – All rights reserved

De collectie onthult een stroom van contrasterende sensaties en het atrium wordt het decor voor een veelheid aan stilistische verhalen.

De Etoile du Nord, een geheim station dat de opwinding van de 19e-eeuwse treinreizen bewaart, komt voor de gelegenheid tot leven en vertelt een verhaal over reizen en de onweerstaanbare dubbele betekenis van dit woord: avontuur en betovering.

Louis Vuitton Women’s Fall Winter 2025 Show © Louis Vuitton – All rights reserved

Het Maison wijdt een nieuw hoofdstuk aan haar passie voor bagage, een familie van zachte tassen die de evolutie van Louis Vuitton reizen hebben begeleid: de iconische Keep-all, waarvan de tijdloze vorm de Express aankondigt, een nieuw model gedefinieerd door zachte kleuren en lichte lijnen.

Louis Vuitton Women’s Fall Winter 2025 Show © Louis Vuitton – All rights reserved

Voor dit seizoen werkte Louis Vuitton samen met Kraftwerk, de beroemde Duitse elektronische muziekgroep wiens stijl de muziek blijft beïnvloeden.

Louis Vuitton Women’s Fall Winter 2025 Show © Louis Vuitton – All rights reserved

Louis Vuitton Women’s Fall Winter 2025 Show © Louis Vuitton – All rights reserved

De cover van het iconische album Trans-Europe Express komt terug in sommige looks, net zoals de titel de hele collectie inspireert in de vorm van unieke en nauwkeurige details.