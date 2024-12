De modecollectie van Mugler voor lente zomer 2025: erfgoed en innovatie

Mugler Lente zomer 2025 – Photo courtesy of Mugler

Tijdens de modeshow van Mugler voor lente zomer 2025, gehouden op 26 september 2024, presenteerde creatief directeur Casey Cadwallader een collectie ter ere van Muglers 50ste jubileum met een provocerende en futuristische visie.

De modeshow week af van Muglers gebruikelijke theatraliteit en richtte de schijnwerpers op de kleding. Het resultaat was een verkenning van het historische erfgoed van het maison, maar dan opnieuw ontworpen en wel voor een hedendaags publiek.

Cadwalladers collectie straalde een donkere maar artistieke mood uit, waarbij apocalyptische ondertonen werden vermengd met futuristische elementen. De collectie putte uit de uitgebreide archieven van Thierry Mugler en was een studie in contrasten.

De collectie bestond uit scherpe, getailleerde kledingstukken, sensuele jurken en naaldhakken, maar ook pakken van gaas, plastic jassen en mannenpakken met korsetten. De ontwerpen lieten combinaties van hoekige silhouetten met ingewikkelde details zien, zoals glinsterende stoffen en scherpe kapsels, waardoor een krachtig verhaal van innerlijke kracht en emancipatie ontstond.

Militair geïnspireerde uniformen en contrasterende panelen voegden een utilitaire touch toe, terwijl de integratie van accessoires zoals de nieuwe ‘Fang’ tas – een vleermuisvormige tas met innovatieve metalen sluitingen – de moderniteit van de collectie onderstreepte. De nadruk op gestructureerde, futuristische vormen was onmiskenbaar, maar werd verzacht door subtiele knipogen naar de natuur, die een wisselwerking tussen kracht en schoonheid weerspiegelen.

Dit seizoen markeerde een cruciale verandering voor Mugler. Cadwallader nam afstand van de eerdere energieke shows van het merk om zich te richten op de kunst van kleding. Belangrijke thema’s zoals denim, tailoring en herenkleding gingen hand in hand met innovatief gebruik van stoffen, waaronder handgeschilderde fluwelen jacquards en technische materialen geïnspireerd op natuurlijke vormen.

Bloemmotieven werden opnieuw geïnterpreteerd met een moderne twist, waardoor de ontwerpen een gevoel van meditatieve schoonheid kregen. Deze juxtapositie van organische inspiratie en scherpe, gestructureerde tailoring creëerde een dialoog over vrouwelijkheid die zowel sterk als teder was.

De modecollectie van Mugler voor lente zomer 2025 was meer dan alleen een modeshow: het was een viering van het erfgoed van het merk en een gedurfde stap in de toekomst. Cadwallader combineerde historische referenties met hedendaagse innovatie en slaagde erin een collectie te creëren die de iconische codes van Thierry Mugler eer aandoet en tegelijkertijd de grenzen van het design verlegt. Het samenspel van zachte bloemmotieven en scherpe tailoring belichaamde een visie van vrouwelijke empowerment die zowel tijdloos als toekomstgericht leek.