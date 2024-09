Maria Grazia Chiuri’s doel voor deze Dior lente-zomer 2025 prêt-à-portercollectie is het recapituleren van de betekenis van het kledingstuk

Dior lente zomer 2025 Ready to wear – Photo courtesy of Dior

Maria Grazia Chiuri’s doel voor deze Dior lente-zomer 2025 prêt-à-portercollectie is het recapituleren van de betekenis van het kledingstuk, alsof elk model de kans heeft gekregen om te spreken en het werk te onthullen dat aan zijn eigen constructie voorafging.

Door de grenzen tussen het oeuvre zelf en het artistieke proces te verleggen, wil de creatief directeur de mode terugbrengen naar haar oorsprong en de nadruk leggen op de relatie tussen het lichaam en wat het kleedt, tussen intentie en functie.

Dior lente zomer 2025 Ready to wear – Photo courtesy of Dior

Dior lente zomer 2025 Ready to wear – Photo courtesy of Dior

Met dit in gedachten heeft ze kledingstukken uit de archieven verzameld en opnieuw geïnterpreteerd, te beginnen met de Amazone-jurk die Christian Dior bedacht voor herfst-winter 1951-1952, die is geïnspireerd door deze legendarische vrouwelijke figuur, bekend om haar sterke geest, een referentiepunt voor de notie van een autonome, moedige vrouwelijkheid.

Dior lente zomer 2025 Ready to wear – Photo courtesy of Dior

Dior lente zomer 2025 Ready to wear – Photo courtesy of Dior

De herinterpretatie van archieven impliceert het leggen van verbanden tussen verschillende elementen, om ze vervolgens op een ongekende manier opnieuw te bekijken en tot leven te wekken. De nieuwe, resoluut grafische lijn in deze collectie speelt met het contrast tussen zwart en wit: ruiten, horizontale en verticale trekken vieren het tot het uiterste uitgerekte logo van Miss Dior.

Dior lente zomer 2025 Ready to wear – Photo courtesy of Dior

Witte items, zoals overhemden, worden gecombineerd met zwarte rokken, broeken en jurken waarin deze dualiteit van zwart en wit sterk naar voren komt. De felrode accenten van de bomberjacks dienen als contrapunt.

Dior lente zomer 2025 Ready to wear – Photo courtesy of Dior

Het borduursel – dat hier en daar overgaat in vlinders of franjes – zorgt voor glinsterende metalen accenten. Jersey gaat samen met lichte avondjurken en sportshirts, eenvoudig of versierd met glimmende versieringen, zijn op zichzelf al dagelijkse hoofdrolspelers.