Alessandro Michele blaast maison Valentino nieuw leven in. Zo ook de cast. Deze haartrends voor 2025 spotten we voor de heren.

Deze haartrends voor 2025 voor de heren spotten we bij Valentino. Foto Charlotte Mesman

Met de komst van Alessandro Michele, voormalig ontwerper van Gucci, bij Valentino waait er een nieuwe wind door het maison. Michele deinst er niet voor terug zijn maximalistische en eclistische stijl op de modecollecties van het Italiaanse huis los te laten waardoor, maar dat is onze persoonlijke mening, de kenmerkende stijl van Valentino Garavani – glamour uit de jaren ’80, verfijning uit de jaren ’90, Valentinorood – op de achtergrond dreigt te raken en overweldigd wordt door de theatrale flair van de nieuwkomer.

Dat werd ook tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026 van afgelopen maart weer duidelijk. De nieuwe wintercollectie van Valentino werd toen gepresenteerd op een catwalk die was omgebouwd tot een dystopisch, roodverlicht openbaar toilet met de naam ‘Le Méta-Théâtre Des Intimités’. Niet alleen de setting van de show was typisch ‘Michele’ maar ook de cast. Op de catwalk showden geen topmodellen maar modellen met aparte gezichten, types.

Haartrends voor 2025 voor de heren

In de show liepen niet alleen vrouwen maar ook heren mee die uitblonken door hun unieke uiterlijk én kapsel. Wij fotografeerden deze modellen voor je en nemen hun hair looks onder de loep zodat je een beeld krijgt van de haartrends voor 2025, en wat er zoal op haargebied gaande is.

Korte kapsels

Klassieke korte kapsels zullen nooit uit de haartrends weg te denken zijn, en dat geldt ook voor de haartrends voor 2025. Korte zijkanten, een korte achterkant en wat langer haar bovenop het hoofd blijft een favoriet. Voor een up-to-date hair look style je het haar aan de voorkant in korte plukken of een korte pony over je voorhoofd zoals op de foto hierboven.

Haarmatje

Een compleet andere maar zeker moderne look krijg je als je kiest voor een lange pony en nog langer haar in de nek. Dit kapsel wordt nog extremer als je het haar aan de zijkanten wat korter laat zodat je oren vrij zijn. Dit kapsel vraagt om lef. Het is zo ‘lelijk’ dat het modern wordt. Je moet zoiets met nonchalance kunnen dragen.

Imperfect

Het hoeft volgens de haartrends voor 2025 allemaal niet perfect te zijn. Je mag je haar best laten ‘uitgroeien’ en het dan simpelweg met een middenscheiding dragen zodat je een soort bohémien look krijgt. Deze haarstijl is vooral interessant als je voor wat meer geklede outfits gaat.

Moderne bloempot

Heb je sluik haar en durf je voor een ‘echt’ kapsel te gaan dan kun je denken aan een moderne bloempot: een vrij rond kapsel met een lange pony waarbij het haar naar achteren geleidelijk aan langer wordt. Dit kapsel is niet voor iedereen weggelegd. Ook hier moet je het weer durven. Het is in ieder geval een look waarmee je niet onopgemerkt blijft.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw haarlook voor 2025.

