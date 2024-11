In de nieuwe modecollectie van Issey Miyake voor lente zomer 2025, “The Beauty of Paper” genoemd, die op vrijdag 27 september werd gepresenteerd

Issey Miyake lente zomer 2025 – Photo courtesy of Issey Miyake

In de nieuwe modecollectie van Issey Miyake voor lente zomer 2025, “The Beauty of Paper” genoemd, die op vrijdag 27 september werd gepresenteerd in een paviljoen in het Parc floral de Paris, draait alles om papier, het alomtegenwoordige materiaal in ons dagelijks leven, waaronder washi (traditioneel Japans papier). Niet alleen gaat het hier om de texturen, maar ook om de gevoelens die papier oproept.



Wat is het aan papier dat ons op ons gemak doet voelen? Met deze vraag als uitgangspunt richtte kwam de nieuwe modecollectie voor lente zomer 2025 tot stand waarbij er aandacht was voor de geschiedenis, het maken en het ambacht van papier. De bevindingen tijdens deze verkenningstocht inspireerden de materialen, technieken en ontwerpen door middel van verschillende experimentele sartoriale studies.





De op deze manier gecreëerde kledingstukken eren het werk van ambachtslieden en leverde een reeks interessante texturen op. Ze brengen de kwaliteiten en de poëzie van papier over die relevant zijn voor de moderne tijd en tegelijkertijd resoneren met het primitieve verleden.



De krukjes die in de zaal worden gebruikt, zijn gemaakt van cilinders van samengeperste vellen papier – een bijproduct van de plooitechnologie van Issey Miyake. De cilinders, bedoeld voor gemakkelijke recycling, zijn op een bepaalde hoogte afgesneden, een aanpassing voor het gebruik door de genodigden voro de show. De marmering van de dwarsdoorsnede lijkt op de boomringen in een boomstam en suggereert het verstrijken van de tijd.

In de modecollectie voor lente zomer 2025 zijn de volgende series te vinden:



EAU

Geïnspireerd door water en het concept van een stuk stof, met zachte, transparante geweven materialen die een vloeiende drapering creëren die lijkt op stromend, glinsterend water. KAMIKO

Traditionele Japanse papieren kledingstukken gemaakt van 100% fijne hennepvezels, die een tien eeuwen oud ambacht vertegenwoordigen dat opnieuw is vormgegeven in hedendaagse ontwerpen. GEMAK

Een geweven serie die kamiko-ontwerpen weerspiegelt, met hennepgaren als ketting en gemengde mohair-wollen inslag, waardoor lichte, luchtige silhouetten ontstaan die plat liggen als papier. VOUWEN NAAR VORM

Driedimensionale gevouwen ontwerpen met gebruik van innovatieve washi-rayon zijde met stretch eigenschappen, die hoekige silhouetten combineren met soepelheid voor het lichaam. DRAGEN EN GEDRAGEN

Naadloos gebreide tweedelige kledingstukken van katoen-polyester garen, die meerdere draagmogelijkheden bieden door creatieve omkeerbaarheid. Hennep

Geweven series van 100% hennep met een moderne functionele coating, met respect voor traditionele papier- en kledingmaterialen. GEDRUKTE FLORA

Delicate prints met lentebloemen en -bladeren, die het geperste bloemenproces weerspiegelen door de textuur van de stof. DRAAD EN KOORD

Ruwe, primitieve constructie van hele stukken stof, versterkt door katoenen koordjes, met een mix van stretch-linnen garen. SCHADUW EN GEARCEERD

Geplooide serie met diagonale vouwen en gedeeltelijke plooien, waarbij de transparantie van washi papier in balans is met gestructureerde plooien. PAPIEREN ZAK

Functionele accessoires geïnspireerd op papieren tassen, gemaakt van wasi-mix garen voor duurzaamheid en een papierachtige textuur.