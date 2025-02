N21 herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of N21

De strik is niet alleen een decoratief detail. Het kan een uiting van geraffineerde essentie zijn, een decoratieve toets of, als het extreem wordt doorgevoerd, een stijlstatement. In de modecollectie van N21 voor herfst winter 2025 2026 staat de strik centraal. Dit element doorkruist vormen, volumes en lijnen en onthult nieuwe interpretaties van vrouwelijkheid en design.

De inspiratie: drie films, één esthetiek

Voor Alessandro Dell’Acqua, creatief directeur van N21, is de strik een gedurfd element dat in staat is om strakke lijnen te doorbreken en onverwachte charme te creëren die de aandacht trekt. Vandaar deze collectie, geïnspireerd op drie meesterwerken van Sofia Coppola: Lost in Translation, The Garden of Virgin Suicides en Marie Antoinette.

Uit de eerste film, Lost in Translation, komt de essentie van de coupes en de tijdloze charme van de petite robe noire. Uit de tweede de sensualiteit van transparanties, het spel tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen lichtheid en structuur. Uit Marie Antoinette de speelsheid van kleuren, pastels maar doorslaggevend, in een viering van onconventionele elegantie. Drie inspiratiebronnen die samensmelten tot een uniek verhaal.

De collectie: een dialoog tussen structuur en beweging

Sartoriale perfectie ontmoet hypervrouwelijke details in een afwisseling van vormen en materialen. De klassieke vilten wollen jas, dubbelzijdig met neopreen, opent in een vloeiende wijdte en loopt vooruit op rokken met een soortgelijk silhouet, sommige in Dalmatische ponyhuid, andere in technische stoffen. Truien in neopreenwol vallen op door hun ‘overmouwen’, die het contrast tussen minimalisme en overdreven volumes benadrukken.

De petite robe noire mocht in deze collectie van N21 niet ontbreken. Het is de absolute hoofdrolspeler in versies die spelen met strikken: verfijnde petticoats met versierde empire halslijnen, chemisier jurken met Victoriaans borduurwerk of modellen met blote schouders, gesloten met een dramatische strik. Pakken van crêpe worden opnieuw uitgevonden met trompetbroeken en topjes met geschoren veren ruches, of in pakken met Prince of Wales rokken en bustiers gesloten met monumentale strikken.

Licht en zwaar komen samen in fascinerende contrasten. Volumineuze cabans worden gecombineerd met organza rokken met veren ruches. Wollen overjassen met mannelijke katoenen voeringen worden geshowd over ongrijpbare organza jurken. Een van de meest gedurfde combinaties is de chiffon fourreau bedekt met micro-roze lingerie, strikt in het roze, gecombineerd met een gouden lurex trui.

Fonkelende details en onverwachte accenten maken de nieuwe modecollectie van N21 voor herfst winter 2025 2026 compleet: leren strikken, glimmende en bedrukte pailletten, gebreide bomberjacks met mannelijke overhemden, vesten op satijnen duchesse rokken, tops met luipaardprint en maxibandjes en zelfs een duffeljas van imitatiebont.

De accessoires: minimaal maar aanwezig

De schoenen zijn ultrageraffineerd: pastelkleurige satijnen sabots in zwart en goud, omwikkeld met meerdere banden, of sling-backs en ballerina’s in dezelfde materialen. De tassen hebben strakke lijnen en metalen sluitingen, en zijn uitgevoerd in bedrukt krokodillenleer, lakleer, ecofur en leer in zwart- en pasteltinten.

N21 herschrijft de code van de hedendaagse vrouwelijkheid met een collectie die een geraffineerd spel is van contrasten, volumes en kostbare details. De strik is niet zomaar een accessoire, maar een symbool van esthetische expressie, in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden in duizend vormen en betekenissen.