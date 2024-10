Elie Saab prêt-à-porter lente zomer 2025. De woestijn als inspiratie

Elie Saab pret-a-porter spring summer 2025 – Photo courtesy of Elie Saab

Op elke zonovergoten dag op de savanne onder eindeloze blauwe luchten, pulseert THE ALLURE OF THE WILD door de zwoele Afrikaanse lucht. De Elie Saab-vrouw omarmt het geraffineerde avontuur dat de prêt-à-porter modecollectie voor lente zomer 2025 tot leven brengt en belichaamt een chique geest van ongetemde vrijheid en ontdekking.

Elie Saab prêt-à-porter lente zomer 2025

Een expeditie van ingewikkelde texturen en luchtige materialen accentueert vrouwelijke silhouetten in rustige aardetinten van weelderige bronnen en dorre vlaktes. Woestijnzandwind ruist door tule met raffiaveters, terwijl haakwerk met subtiele flair de jurken beweging geeft. Geabstraheerde Elie Saab monogrammen kronkelen door landschappen van Savannah Green zijde met gouden decoratieve koperen choker halslijnen. Gestructureerde terracotta-rode katoen is verwerkt in safari cargo broekpakken en wikkelrokken met stoere metalen militaire riemen met monogrammen.

Seventies-geïnspireerde sandalen van raffia en hout, oversized caba-tassen van stro, zonnebrillen met hoornen effecten en speelse hoeden voegen een modieuze en charmante touch toe. Voor een subtiel vleugje attitude zie je micro-animalier prints in zijden jurken. Ton-sur-ton bloemen accentueren delicate Elephant Grey organza jurken; geborduurde boeketten sieren jeansachtige jasjes en broeken met wijde pijpen, als acaciatakken die wuiven onder een ondergaande zon.

Terwijl de dag overgaat in de warme tinten van de schemering, dompelt de Elie Saab-vrouw zich onder in de glinstering van de schemering. Romantische, transparante jurken zijn versierd met ingewikkeld Engels kant dat fluistert in de avondbries. Wilde bloemen barsten los in levendige kleuren, hun tere bloesems kronkelen over doorschijnend en gaas in grillige uitdrukkingen van het ongetemde. Gouden olifanten, die wijsheid en eerbied belichamen, vergezellen de reis in een laatste vleugje elegantie.

De prêt-à-porter modecollectie van Elie Saab voor lente zomer 2025 is een harmonie van chique verfijning en de sensatie van nieuw avontuur. De Elie Saab-vrouw belichaamt de geest van de wereld die ze draagt, behorend tot de eindeloze hemel en het ontembare land dat zich daarachter uitstrekt.