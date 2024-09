De complexiteit van het universum omzetten in vergelijkingen is de taak van wetenschappers en voor de mode collectie voor lente zomer 2025

Max Mara lente zomer 2025

De complexiteit van het universum omzetten in vergelijkingen is de taak van wetenschappers en voor de mode collectie voor lente zomer 2025 put het Italiaanse modehuis Max Mara inspiratie uit de natuurkunde en verkent een fascinerende wereld van irrationele, denkbeeldige, transcendentale getallen.

Max Mara lente zomer 2025

Hypatia, wiskundige, filosoof en astronoom die in de 4e eeuw na Christus in Alexandrië leefde, wordt de muze van dit seizoen, een absolute pionier en schepper van belangrijke theorieën die voortkwamen uit de studies van Pythagoras.

Max Mara lente zomer 2025

Max Mara lente zomer 2025

De driehoekige diagrammen van haar vergelijkingen doen denken aan de eenvoudige maar fundamentele pijlen die kleermakers gebruiken om een platte stof om te zetten in een driedimensionale vorm. De naden van trenchcoats en op maat gemaakte kledingstukken van koel katoen doen denken aan de grafische tekens van goniometrie. De draperieën uit Hypatia’s tijd zijn getransformeerd tot hedendaagse asymmetrieën, bijna origami aan één schouder of kant.

Max Mara lente zomer 2025

Hypatia’s onderzoek naar kegels vertaalt zich in elliptische coulissevormen die met wiskundige precisie zijn verfijnd om de buik, de rug of een schouder van de modellen te onthullen. Dit terwijl de elegantie van de oude priesteressen herboren wordt in zuilrokken en omhullende geribde jurken. De nieuwe jasjes, met vierkante, smalle schouders, definiëren het slanke silhouet.

Max Mara lente zomer 2025

Verwacht het onverwachte, stelt de chaostheorie. Hetzelfde geldt voor deze nieuwe mode collectie van Max Mara voor lente zomer 2025, waar geometrie en precisie tot uitdrukking worden gebracht in onberispelijke stoffen als gabardine, drill en denim haut de gamme en gekreukelde zijde, met onregelmatige plooien. In deze collectie komen esthetiek en constructietechniek samen en wordt zelfs een eenvoudig poplin overhemd een icoon van design.

Max Mara lente zomer 2025

Het kleurenpalet is een mix van kristalwit, zwart als koperoxide, bruin, ridderspoorblauw en zilvernitraat, van zilver; nuances ‘gestolen’ van de elementen in wetenschappelijke laboratoria, alsof ze een magische chemie creëren. Een magie die enkel schijnbaar in strijd is met de ‘wetenschapsstemming’ van het seizoen, want zoals de schrijver Kurt Vonnegut zei: “Wetenschap is magie die werkt”.