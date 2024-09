Zo kies je de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ben je ondernemer of werk je zelfstandig zonder personeel (zzp) dan is het van groot belang om een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV, te hebben. Deze verzekering biedt je financiële ondersteuning bij langdurige ziekte of invaliditeit, iets wat essentieel is omdat je als ondernemer of zzp’er geen recht hebt op een uitkering zoals werknemers. We vertellen je meer over deze verzekering, de voordelen ervan en hoe je de beste verzekering voor jouw situatie kiest.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers of een zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat je, in het geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, een uitkering ontvangt. Ook in geval van invaliditeit keert deze verzekering uit. Die uitkering helpt je het inkomensverlies te compenseren dat ontstaat doordat je niet meer kunt werken. Voor zzp’ers en ondernemers is dit extra belangrijk omdat je in dat geval zelf verantwoordelijk bent voor je inkomen. In tegenstelling tot werknemers heb je namelijk geen vangnet van doorbetaling bij ziekte.

Voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

1. Financiële zekerheid

De belangrijkste reden om een AOV af te sluiten is de financiële zekerheid die het biedt. Bij arbeidsongeschiktheid ontvang je een uitkering die je helpt om je vaste lasten en levensonderhoud te dekken. Deze verzekering ondersteunt je niet alleen financieel maar zorgt er ook voor dat je gerust kunt slapen.

2. Fiscale aftrekbaarheid

De premies voor een AOV zijn fiscaal aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Dit betekent dat je de betaalde premies kunt aftrekken van je belastbaar inkomen, wat kan leiden tot aanzienlijke belastingbesparingen.

3. Keuzevrijheid

Er zijn verschillende soorten AOV’s beschikbaar, zoals beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid. Dit geeft je de mogelijkheid om een verzekering te kiezen die het beste aansluit bij jouw beroepssituatie en persoonlijke voorkeuren.

Hoe kies je de beste arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het kiezen van een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet gemakkelijk. De premies zijn vaak hoog en er zijn vaak veel voorwaarden om voor een uitkering in aanmerking te komen. Het is dus echt iets waar je je even in moet verdiepen. We geven je een aantal aandahct

1. Beoordeel je financiële situatie

Voordat je een AOV afsluit, is het belangrijk om je financiële situatie goed in kaart te brengen. Bepaal welk bedrag je nodig hebt om van te leven als je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Dit bedrag moet het verschil zijn tussen je maandlasten en eventueel ander inkomen dat je hebt, zoals dat van een partner.

2. Let op de medische acceptatie

Bij het afsluiten van een AOV moet je rekening houden met de medische acceptatiecriteria. Sommige verzekeraars kunnen extra eisen stellen op basis van jouw medische geschiedenis. Wees eerlijk over eventuele gezondheidsproblemen om problemen bij schadeclaims te voorkomen.

3. Vergelijk premies en voorwaarden

Vergelijk verschillende AOV’s op basis van premiehoogte en voorwaarden. Het is belangrijk om niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook naar wat er precies gedekt wordt en onder welke omstandigheden. Vergelijkingswebsites kunnen je hierbij helpen.

4. Kijk naar de uitkeringsduur en wachttijd

De duur van de uitkering (een paar jaar, vijf jaar, tot aan je AOW-leeftijd) en de wachttijd (de periode voordat je recht hebt op uitkering) zijn belangrijke factoren om te overwegen. Een langere wachttijd bijvoorbeeld kan leiden tot lagere premies, maar betekent ook dat je langer zonder inkomen zit als je arbeidsongeschikt raakt.

5. Vraag advies aan experts

Als je twijfelt over welke verzekering het beste bij jou past, kan het nuttig zijn om advies in te winnen bij verzekeringsadviseurs of brancheorganisaties. Zij kunnen helpen bij het maken van een weloverwogen keuze die aansluit bij jouw persoonlijke situatie.