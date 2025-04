Met honderdduizenden volgers op TikTok is Marie Gaguech een opkomende naam in de modewereld. Geboren op 23 oktober 2000, is deze Franse influencer

Het vlechtkapsel van French girl Marie Gaguech voor 2025 – Photo Charlotte Mesman

Met honderdduizenden volgers op TikTok is Marie Gaguech een opkomende naam in de modewereld. Geboren op 23 oktober 2000, is deze Franse influencer nu 24 jaar oud en staat ze bekend om haar opvallende streetstyle looks.

Marie Gaguech combineert vintage en moderne elementen op een unieke manier in haar modekeuzes. Met haar gebleekte wenkbrauwen en dieporanje haar trekt ze direct de aandacht. Haar kledingkeuzes, vaak in vurige rode, gedempte oranje en zachte roze tinten, passen perfect bij haar haarkleur.

Kenmerkend voor haar stijl zijn:

Statement sieraden

Gedurfde nageldesigns

Dierenprints

Opvallende kleurcombinaties

Een mix van vintage en luxe items

Een trendsetter op Paris Fashion Week 2025

Tijdens de Paris Fashion Week op 11 maart 2025 bij Miu Miu liet Marie Gaguech opnieuw zien waarom ze bekend staat als een trendsetter. Haar outfit bestond uit een suède rok tot op de knie, een roze jasje en een grijs shirt met een wit kraagje, een typische Miu Miu-look. Zoals altijd had ze gebleekte wenkbrauwen, roze oogschaduw en een Y2K-geïnspireerde make-up met lipliner en bruine lippenstift. Maar wat echt opviel, was haar haarstijl.

Ze droeg haar haar in twee lage vlechten die over haar hoofd waren gelegd als een krans, een klassieke stijl die perfect past bij een hedendaagse outfit.

Zo maak je haar kapsel zelf

Wil je dit kapsel zelf proberen? Het is eenvoudig:

Maak een middenscheiding tot halverwege je hoofd en verdeel je haar in twee delen.

Vlecht elk deel laag in en zet de vlechten vast.

Leg ze vervolgens als een krans over je hoofd voor een supercool effect.

Met deze stappen creëer je moeiteloos een look die zowel klassiek als modern is, net zoals Marie Gaguech dat doet.

Charlotte Mesman voor Adversus