Maserati completeert GranCabrio-modelreeks

aserati completeert GranCabrio-modelreeks

Het Maserati GranCabrio-gamma stond in de spotlights tijdens The I.C.E. St Moritz, waar op vrijdag 21 februari 2025 de nieuwe 490 pk-versie van de GranCabrio werd gepresenteerd. Deze motor, die al beschikbaar is in de GranTurismo, combineert het prestatieniveau van de coupéversie met comfort en de mogelijkheid om open te rijden. Ook werd de unieke GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E. gepresenteerd, als onderdeel van het Maserati Fuoriserie individualiseringsprogramma.

GranCabrio nu ook beschikbaar met een vermogen van 490 pk

Met de komst van de nieuwe versie is nu het breedste modellengamma dat ooit beschikbaar was voor de cabriolet van Maserati een feit. Het model is nu verkrijgbaar met de TWIN TURBO verbrandingsmotor in een 490 pk-versie en een 550 pk sterke Trofeo-versie, alsmede met de 100% elektrische Folgore aandrijflijn.

Bij The I.C.E, een evenement waarvoor de besneeuwde bergtoppen en het beroemdste bevroren meer in de Zwitserse regio Engadin als decor dienden, was een GranCabrio te zien in de carrosseriekleur Verde Giada, met zwarte remklauwen, 20 inch (voor) en 21 inch (achter) wielen met de gepolijste hoogglans zwarte afwerking Crio (Imola). Het interieur was uitgevoerd in ijskleurig geperforeerd volnerfleder, met op de hoofdsteunen de Maserati-drietand. De specificaties van het getoonde exemplaar – dat onder meer was voorzien van het Sonus faber high premium sound system met 19 luidsprekers – omvatte ook 3D koolstofvezel sierdelen en adaptieve full LED-koplampen met een donkere afwerking.

Deze GranCabrio is een waar stijlicoon en biedt naast een hoog prestatieniveau een inklapbare softtop, voldoende comfort en ruimte voor vier inzittenden om ook lange ritten tot een genot te maken en uiteraard de 490 pk 3,0-liter V6 Nettuno Twin Turbo-motor waarmee een topsnelheid van 300 km/u en een acceleratie van 0 naar 100 km/u in slechts 4 seconden haalbaar is.

Net als de Trofeo is ook de 490 pk-versie standaard uitgerust met vierwielaandrijving (AWD) en luchtvering, voor een combinatie van optimale prestaties en comfort in ‘gran turismo’-stijl, ook met het dak open.

Maserati stelt de klant altijd centraal in elk besluitvormingsproces en het gehele GranCabrio-gamma is daar slechts één voorbeeld van: om tegemoet te komen aan de wensen van de meest veeleisende klanten is het kleurenpalet vernieuwd en uitgebreid met elegante kleuren als Verde Giada.

Om klanten die nog meer rijdynamiek wensen tevreden te stellen, kan vanaf maart bij het officiële dealernetwerk van Maserati de nieuwe sportuitlaat worden besteld, die de GranTurismo en GranCabrio Trofeo een puurder en adrenaline-opwekkend geluid geeft, als verwijzing naar het race-DNA van het merk.

GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E.

Maserati staat wereldwijd synoniem voor Italiaanse luxe en om dit concept te demonstreren, is tijdens The I.C.E St Moritz in 2025 de speciale GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E. onthuld, een exclusieve auto die is gemaakt met behulp van het Maserati Fuoriserie individualiseringsprogramma.

De GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E. heeft een winters ogend exterieur dankzij een exclusieve carrosseriekleur, Ice Liquid tri-coat genaamd. Dit is een rijke en verfijnde lak die uit drie lagen bestaat en doet denken aan het bevroren meer waarop de auto voor het eerst aan het publiek werd getoond.

Het exterieur wordt gecompleteerd door speciale badges en contrasterende luchtinlaten aan de zijkant in hoogglans wit en gesmede wielen met Astreo-design, gecombineerd met hoogglans blauwe remklauwen. Een ander staaltje maatwerk is de in de kleur Blue Marine uitgevoerde softtop, die in geopende staat zicht biedt op het fraaie ijskleurige lederen interieur en de 3D-touch afwerking van de koolstofvezel sierdelen.