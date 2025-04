De modecollectie van Stella McCartney voor lente zomer 2025

Stella McCartney presenteerde haar modecollectie voor lente zomer 2025 tijdens Paris Fashion Week. Leidraad voor deze nieuwe collectie was het ‘Save What You Love’ manifest door Helen Mirren

Stella McCartney lente zomer 2025 – Photo courtesy of Stella McCartney

Stella McCartney presenteerde haar modecollectie voor lente zomer 2025 tijdens Paris Fashion Week. Leidraad voor deze nieuwe collectie was het ‘Save What You Love’ manifest door Helen Mirren. De krachtige boodschap is geïnspireerd op het boek The End of the End of the Earth van auteur en vogelkenner Jonathan Franzen. De show is een viering van en oproep tot actie ter bescherming van de vogels. De collectie is gemaakt zonder ook maar één dier te schaden.

Stella McCartney lente zomer 2025 – Photo courtesy of Stella McCartney

De zomercollectie 2025 herdefinieert de codes van het maison: kracht, sensualiteit en sportsinvloeden in fijne materialen en zachte tinten, afgewisseld met rood- en hemeltinten. In het middelpunt staat de Stella Ryder tas, het nieuwe veganistische icoon van het merk – met een gebogen vorm die de rug van een paard voorstelt, een knipoog naar Stella’s favoriete dier. Modellen houden Stella Times-kranten vast, die informatie geven over de collectie en Stella’s baanbrekende visie. Dit seizoen is de prêt-à-porter vernieuwd met 96% milieubewuste materialen; de meest duurzame editie van het merk tot nu toe.

Stella McCartney lente zomer 2025 – Photo courtesy of Stella McCartney

Stella McCartney lente zomer 2025 – Photo courtesy of Stella McCartney

De iconische Savile Row-kleermakerij is in neutrale Stella-collecties terug te vinden in mannelijke jassen met sterke schouders en vrouwelijke slanke blazers met slanke lijnen, gecombineerd met volumineuze broeken met oversized riemlussen die uitlopen in plooien, boxer culottes en korte shorts. Grijswitte krijtstrepen komen terug in oversized broekpakken met lijnen van opgestikte loodvrije kristallen.

Stella McCartney lente zomer 2025 – Photo courtesy of Stella McCartney

Vloeiende draperieën zijn te zien in mini-jurken en lange jurken met opvallende snitten. Semi-transparante jurken hebben mouwuitsnijdingen die op vleugels lijken. Dit pure moment zet zich voort in gekreukelde chiffons van organische zijde en asymmetrisch geknoopte jurken.

Stella McCartney lente zomer 2025 – Photo courtesy of Stella McCartney

Lange gebreide jurken met rafels zijn er in zwart, wit en rood. Uitgesneden kanten jurken en zijden bodysuits zijn geïnspireerd op vintage lingerie. Denimshirtjes en chaps van organisch katoen glinsteren in all-over loodvrije kristallen.

Stella McCartney lente zomer 2025 – Photo courtesy of Stella McCartney

Body’s van mesh hebben twee zijden origamivogels boven de buste. Duiven zijn gegraveerd in goud en zilver met hergebruik van elektronisch en medisch afval, gemaakt in samenwerking met 886 by The Royal Mint.