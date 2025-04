Of je nu met een bestelbusje je klusspullen vervoert of met een vrachtwagen goederen door …

Bedrijfsauto of vrachtwagen verzekeren? Dit moet je weten

Of je nu met een bestelbusje je klusspullen vervoert of met een vrachtwagen goederen door Europa rijdt, één ding hebben ze gemeen: je moet ze verzekeren. In Nederland is dat niet alleen een goed idee, maar ook een wettelijke verplichting. Maar wat komt er kijken bij een bedrijfsauto verzekeren? En wat bij het verzekeren van een vrachtwagen? Wie mag achter het stuur? Mag je er ook privé mee cruisen? We vertellen je er meer over.

Waarom verzekeren?

Laten we beginnen met de wet: elk voertuig dat de openbare weg op gaat – of het nu een bedrijfsauto is of een vrachtwagen – móét minimaal een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) hebben. Dit is de absolute basis en dekt schade die jij met je voertuig aan anderen toebrengt. Stel, je botst per ongeluk tegen een andere auto of, erger nog, je raakt een fietser. De WA-verzekering zorgt dat die kosten gedekt zijn. Zonder deze verzekering? Boetes, aansprakelijkheid en een hoop gedoe.

Maar de WA is slechts het startpunt. Er zijn meer opties die we je verderop uitleggen.

Wat is een bedrijfsauto? Wat een vrachtwagen?

Even een snelle uitleg van de begrippen bedrijfsauto en vrachtwagen:

bedrijfsauto: dit is een voertuig op naam van een bedrijf, gebruikt voor zakelijke klussen. Denk aan een bestelbus van een schilder, een leaseauto van een verkoper of een busje van een bloemist. Handig voor je werk, dus.

vrachtwagen: dit is de zwaargewicht kampioen, vaak met een maximummassa boven de 3.500 kilogram, gemaakt om goederen te vervoeren. Van een compacte bakwagen tot een stoere trekker-oplegger – ze zorgen dat spullen op hun plek komen.

Wie mag er achter het stuur?

Het verschil is belangrijk omdat er voor beide categorieën speciale verzekeringen bestaan, maar qua verzekeren zijn er ook veel overeenkomsten.

Zo mag iedereen met een geldig rijbewijs dat past bij het voertuig, of dat nu een bedrijfsauto of vrachtwagen is, én die jouw toestemming heeft, in het voertuig rijden. Voor een bedrijfsauto is een standaard rijbewijs B vaak genoeg. Maar bij vrachtwagens wordt het serieuzer: daar heb je meestal een rijbewijs C (of CE voor aanhangers) voor nodig.

Werknemers, freelancers, zelfs een ingehuurde chauffeur – zolang ze bevoegd zijn, mogen er dus in principe in rijden. Tip: check je polis even. Sommige verzekeraars stellen extra eisen, zoals een minimumleeftijd.

Privé-gebruik

Stel, je wilt met je bedrijfsauto even naar de supermarkt of met je vrachtwagen een vriend helpen verhuizen. Mag dat? Soms wel.

Bedrijfsauto: privé-gebruik is vaak oké, maar meld het bij je verzekeraar. Rijd je meer dan 500 kilometer per jaar privé, dan komt de bijtelling om de hoek kijken – een extraatje voor de Belastingdienst. Zonder melding kan je verzekering je laten zitten bij een ongeluk tijdens dat privé-rit.

Vrachtwagen: dit is minder gangbaar. Wil je toch een keer privé de weg op, laat het je verzekeraar weten. Anders riskeer je dat schade niet gedekt is. Informeer je naar de regels en voorwaarden voordat je of een werknemer privé in een vrachtwagen gaat rijden.

Kortom: privé-gebruik kan, maar regel het goed.

Dekking: wat past bij jou?

Naast de verplichte WA-verzekering kun je je dekking uitbreiden. Hier zijn de opties op een rij:

WA-verzekering: alleen schade aan anderen. Perfect voor oudere voertuigen met minder waarde.

WA+ (beperkt casco): hiermee heb je ook dekking voor diefstal, brand, storm of een botsing met – laten we zeggen – een ree. Je eigen schuld? Die wordt niet vergoed.

All-risk (volledig casco): alles is gedekt, zelfs als je zelf een paaltje ramt. Ideaal voor nieuwe of dure voertuigen.

Voor vrachtwagens zie je soms specials, zoals een ladingverzekering voor je goederen of een ongevallenverzekering voor de inzittenden. Informeer hiernaar als je je vrachtwagen gaat verzekeren.

Wat je kiest, hangt af van je situatie: hoe waardevol is je voertuig, wat vervoer je, en hoe vaak ben je onderweg? Breng jouw situatie in kaart en vergelijk verschillende verzekeringen qua dekkingen, premies en voorwaarden om de voor jouw bedrijf meest gunstige verzekering te vinden. Ga je je bedrijfsauto of vrachtauto verzekeren bij NN dan kun je dat online doen, waarna je aanvraag wordt gekoppeld aan een adviseur die alles controleert, zodat je zeker weet dat alles goed geregeld is.

Extra tips

Nog een paar handige weetjes om je rit soepel te houden:

Meld speciale situaties: privé-gebruik of een ritje over de grens? Vertel het je verzekeraar. Voor internationaal gebruik heb je vaak een groene kaart nodig.

Beveiliging: zeker bij vrachtwagens kan een verzekeraar om een alarm of track-and-trace vragen, vooral bij dure lading.

Eigen risico: hoger eigen risico = lagere premie. Maar bij schade betaal je meer zelf, dus weeg dat af.

Rijden maar!

Of je nu een bedrijfsauto hebt om je gereedschap te vervoeren of een vrachtwagen om pallets te verplaatsen, een goede verzekering is je beste copiloot. De WA-verzekering is verplicht maar minimaal, maar met extra dekking bescherm je ook je eigen portemonnee. Denk na over wie er rijdt, of je privé de weg op wilt, en wat je nodig hebt qua dekking. Zo ben je klaar voor de rit – zonder zorgen.