De herencollectie van Hermès voor herfst winter 2025 2026

Hermès man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

Op 25 januari 2025 showde Hermès de nieuwe herencollectie tijdens de Paris Fashion Week. Het maison presenteerde een visie van “gedisciplineerde informaliteit” die scherpe architecturale lijnen combineert met stedelijke functionaliteit. In de collectie zagen we een soort architectonische strengheid die gecombineerd was met racetrackdynamiek, wat resulteerde in een line-up die werd geprezen om zijn geraffineerde speelsheid en technisch meesterschap.

Belangrijkste elementen:

Hermès man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

De filosofie van de silhouetten: korte jasvolumes in combinatie met zowel smalle als wijde broeken, met de nadruk op “zachte schouders” en “scherpe, krachtige lijnen” om dynamische proporties te creëren.

Geometrische inspiratie: diagonalen en architecturale vormen verwijzen naar hippisch erfgoed door een moderne stedelijke bril, omschreven als “de schets van een nieuwe hippische geometrie”.

Hermès man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

Equestrian Geometry Meets Urban Energy

De collectie liet zich inspireren door de zijde van jockeys en de paardenracecultuur en vertaalde dit naar gedurfde chevrons, driehoeken en op art deco geïnspireerde patronen. Deze “nieuwe ruitergeometrie” kwam tot uiting in oversized coltruien met kanariegele patchworkontwerpen en jasjes met sjaalkraag en grafische blauwwitte motieven. Het palet van de collectie veranderde van aardse bruintinten en wintertoonaarden naar elektriserende tomatenrood en citroengeel, een afspiegeling van de kleurintensiteit van de renbaan.

Hermès man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

Op de catwalk verder korte jassen gecombineerd met wijde of smalle broeken voor dynamische proporties, mohair dekenjassen en parka’s met omgekeerd lam die winterwarmte bieden, slanke kasjmier pakken gestript tot de essentie, waarbij bulk wordt vermeden terwijl vloeiende beweging mogelijk is.

Hermès man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

Hermès herinterpreteerde de bovenkleding als een ‘beschermende schuilplaats’, en maakte daarvoor gebruik van donzig mohair, pluche fluweel en soepel leer om kledingstukken te creëren die “omhullen als een tweede huid”. Pakken met dubbele rijen knopen hadden inventieve dubbele kragen, terwijl knitwear geometrische flair combineerde met minimalistische lijnen.

Kortom, Hermès kwam met een wintergarderobe die zowel emotioneel als technisch onberispelijk is.