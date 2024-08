De modecollectie van Bluemarble voor lente zomer 2025

De nieuwe modecollectie van Bluemarble voor lente zomer 2025 is een fusie van elegantie en avant-garde.

Bluemarble is een Frans herenmerk, ontworpen door Anthony Alvarez, dat sinds 2019 aan de weg timmert. Het is een mix van streetwear, high fashion met een sportieve en innovatieve stijl. De creaties zijn vaak geïnspireerd door sporten als surfen en skaten.

De modeshow van Bluemarble voor lente zomer 2025 deed de genodigden versteld staan met zijn benadering van kleermakersvakmanschap en design waarbij klassieke silhouetten en moderne stijlen naadloos in elkaar overgaan. De focus ligt in deze collectie op verfijnde materialen en geëvolueerde silhouetten die een concept als ‘hedendaags chic’ herdefiniëren.

Vakmanschap

De collectie bestaat uit zorgvuldig geconstrueerde kledingstukken, waaronder jassen van grijs-melange wol en een ivoorkleurig matrozen-tuxedo pak versierd met satijnen details. De karakteristieke plooien van de getailleerde broeken voegen een element van raffinement toe en benadrukken Bluemarble’s toewijding aan het herontwerpen van klassiekers.

Een nieuwe kijk op klassiekers

Bluemarble biedt een nieuwe kijk op traditionele kledingstukken, met een coachjack met blousende rug en een gestreept T-shirt met katoenen voering voor een comfortabele en toch stijlvolle uitstraling. Het mouwloze hybride sweatshirt met capuchon en jeans met een verschoven tailleband en schaduwzakken zijn andere voorbeelden van de innovatieve geest van het merk dat functionaliteit en mode wil combineren.

Luxe sportkleding

Zoals gewend van Bluemarble wordt ook in deze collectie pracht en praal gecombineerd met sportkleding, wat een weelderige, doorleefde sfeer oproept. Strandshorts en denim kledingstukken zijn versierd met kralen die op het leer zijn aangebracht, terwijl jassen in zwart of ivoor zijn voorzien van grote studs, waardoor nut en high fashion samensmelten.

Trompe l’oeil en speelse versieringen

Dit seizoen komt Bluemarble ook nieuwe vondsten als de inventieve ‘driedubbele cargo’. Speelse versieringen, zoals muntkettingen op jeans en overhemdzakken versierd met pennendoppen en inktvlekken in microkristallen, voegen een speels tintje toe.

Gedurfde prints en patronen

Bluemarble’s statement fantasie voor lente zomer 2025 herinterpreteert de camouflage print maar dan in een heldere, minder sombere variant, waardoor een opvallend contrast. Dit opvallende patroon komt terug in verschillende kledingstukken, waaronder een technische parka en cargojack, en benadrukt individualiteit en persoonlijke expressie.

Opvallende itemms

Een hoogtepunt is de jersey jumpsuit, versierd met strassteentjes en de brutale zin ‘Feeling lonely? Call me’, die ook op de achterkant van een jack staat. Deze speelse boodschap belichaamt de mix van humor en high fashion van de collectie.

Schoenen en accessoires

Het debuut van de Bluemarble loafer markeert een belangrijke toevoeging aan de collectie, met een verfijnde maar punkachtige esthetiek. Met een omgeslagen flap, metalen spiralen en een kenmerkende plaquette langs de hiel zijn deze loafers verkrijgbaar in opvallende tinten bruin, ivoor en karmozijnrood met een patina-effect.

Expressieve en oversized accessoires maken de collectie compleet, zoals de canvas-tas en de zomerchapka (bontmuts) met verenrand.