Dit zijn de nieuwste jeans trends voor mannen in 2024

De wereld van de herenmode blijft zich ontwikkelen en jeans blijven een vast onderdeel van de garderobe van elke man. De jeans trends voor 2024 hebben heel wat te bieden. We zetten de nieuwste trends in de heren jeans voor je op een rijtje en geven je een aantal stijltips mee. Update jouw mode look met deze trends en tips.

Dit zijn de belangrijkste jeans trends voor 2024

Utility jeans

Utility jeans zijn enorm populair geworden en worden gekenmerkt door hun praktische en stoere uiterlijk. Karakteristiek zijn de grote zakken en zware stoffen. Deze spijkerbroeken zijn tegelijkertijd functioneel en stylish. Ze zijn perfect voor een casual look en kunnen moeiteloos worden gecombineerd met T-shirts of casual jasjes.

Jeans met rechte pijpen

Jeans met rechte pijpen beleven een opleving en grijpen terug naar de klassieke stijlen van de jaren ‘90. Ze staan bekend om hun relaxte pasvorm en bieden comfort zonder aan stijl in te boeten. Deze jeans kun je combineren met een blazer of met een casual trui. Dit soort jeans zijn klassiekers waar je jarenlang plezier van kunt hebben en waarin je altijd goed voor de dag komt.

Baggy jeans

Baggy jeans, populair in de jaren 2000, maken een grote comeback. Met hun oversized pasvorm hebben ze een relaxte uitstraling die perfect is voor casual wear. In combinatie met een oversized T-shirt of hoodie creëer je met baggy jeans een comfortabele maar modieuze look. Deze trend is vooral populair onder jongere generaties die van relaxte silhouetten houden.

Slim fit jeans

Ondanks de opkomst van lossere pasvormen blijven slim fit jeans een belangrijk onderdeel van de herenmode. Ze zijn ideaal voor meer geklede looks maar je kunt er ook een casual (of misschien wel een punk/rock) twist aan geven. Het ligt er helemaal aan hoe je ze combineert. Met een blazer en een mooi overhemd zie je er picobello uit, met een T-shirt creëer je een relaxte look.

Chino’s

Chino’s worden vaak in een aparte categorie spijkerbroeken geplaatst, ook al zijn het strikt gezien geen spijkerbroeken. Ze zijn vaak gemaakt van twill of katoenen keperstof die aan denim doet denken en verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ze lenen zich perfect voor casual-smart looks. De chino broek voor heren is een perfect item voor op kantoor of voor een verzorgde en geklede look die niet al te formeel is.

Op atletiek geïnspireerde jeans

Deze spijkerbroeken weerspiegelen een groeiende trend naar comfort. Op atletiek geïnspireerde jeans combineren de ontspannen pasvorm van sportkleding met de klassieke stijl van denim. Deze jeans zijn vaak van stretchmaterialen gemaakt en zijn ontworpen voor zowel comfort als stijl, waardoor ze perfect zijn voor een actieve levensstijl. Ze kunnen worden gecombineerd met sportieve sneakers of casual loafers voor een eigentijdse look.

Modetrends in denim

Denim is, we zeiden het al, voortdurend in beweging en de jeans trends voor 2024 laten een gevarieerd beeld zien maar er zijn wel hoofdlijnen in terug te vinden:

Blauw is terug: na jaren waarin grijs en zwart de markt domineerden, maakt blue denim een sterke comeback. Vooral mid-wash indigo is populair; je kunt er zowel casual als meer formele looks mee creëren. Raw denim blijft een favoriet voor wie op zoek is naar een ruigere look.

Invloed van werkkleding: de workwear trend is doorgedrongen in de denimmode. Het zal je dan ook niet verbazen dat we op spijkerbroeken steeds vaker hamerlussen en opgestikte zakken tegenkomen. Deze stijl benadrukt niet alleen het praktische aspect, maar voegt ook een vleugje stoere charme toe aan alledaagse outfits.

Plooien en details: opkomende trends op de catwalk laten jeans met (band)plooien en unieke details zien. Deze elementen geven denim een geklede en meer verfijnde look.

Stijladvies voor mannen

Hier zijn een aantal stijladviezen om je spijkerbroeken met succes te dragen:

Pasvorm is belangrijk: wat voor stijl je ook kiest, zorg ervoor dat de pasvorm bij je lichaamstype past. Vermijd te wijde of strakke jeans. Neem je tijd voor het uitkiezen en doorpassen van verschillende stijlen en maten om de perfecte jeans voor jouw lichaam te vinden.

Breng balans in je look: als je een wijdere jeans draagt, breng je silhouet dan in balans met wat strakkere bovenkleding om een bulky silhouet te voorkomen. Kies je voor slim fit jeans of jeans met rechte pijpen, dan mag je daar oversized shirts bij halen voor een modern contrast. Als je slank bent, kom je in dit geval ook goed weg met wat strakkere bovenkleding.

Verstandige accessoires: accessoires kunnen je denimlook opwaarderen. Denk hierbij aan een stijlvolle riem of een opvallend horloge.

Experimenteer met kleuren: aarzel niet om te experimenteren met verschillende tinten blauw en andere kleuren. Door verschillende wassingen van denim te gebruiken kun je je garderobe opfrissen en je stijl actueel houden.

Slim laagjes aanbrengen: laagjes kunnen diepte toevoegen aan je outfit. Probeer denim te combineren met andere stoffen, zoals katoen of wol, om een evenwichtige en stijlvolle look te creëren.

Tips voor het kiezen van de juiste jeans