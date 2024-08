Wat zijn spataderen en wat kun je ertegen doen?

epaalde klepjes in de aderen niet meer goed werken, hoopt het bloed zich op waardoor de aderen opzwellen en zichtbaar worden onder de huid. Hoewel elke ader een zogenaamde spatader kan worden, komen ze meestal voor in de benen en voeten door de verhoogde druk in deze gebieden door staan en lopen.

Factoren zoals zwangerschap, obesitas, familiegeschiedenis, hormonale veranderingen en langdurig staan kunnen het risico op het ontwikkelen van spataderen verhogen. Niet altijd gaan spataderen gepaard met symptomen. Sommige mensen voelen er niets van, anderen hebben last van pijn, opgezwollen of vermoeide benen, verkleuringen of huidzweren. Als spataderen niet behandeld worden, kunnen ze leiden tot ernstige complicaties zoals diepe veneuze trombose (bloedpropjes) of een aderbreuk.

Kortom, spataderen ontstaan wanneer de kleppen in de aderen die de bloedstroom regelen zwak of beschadigd raken. Normaal zorgen deze kleppen ervoor dat het bloed naar het hart stroomt. Als ze falen, kan het bloed kan terugstromen en zich in de aderen verzamelen, wat leidt tot spataderen.

Spataderen behandelen

Spataderen zijn een medische aandoeningen en je ervoor terecht in het ziekenhuis, maar er zijn ook klinieken die spataderen behandelen. Niet alleen is er daar aandacht voor het medische aspect van spataderen maar ook voor de esthetische kant ervan. Spataderen worden als ontsierend ervaren en niet zelden is ook dat een reden om er iets aan te laten doen. Er zijn meerdere klinieken waar je terecht kunt. Voor spataderen behandelen in Bussem en omgeving, waar uiterlijk hoog in het vaandel staat, bijvoorbeeld zijn er gemakkelijk adressen te vinden.

Verschillende factoren kunnen het risico op het ontwikkelen van spataderen verhogen:

Leeftijd: Het risico op spataderen neemt toe met de leeftijd en de mate van slijtage van de aderkleppen.

Geslacht: vrouwen hebben meer kans op het ontwikkelen van spataderen, mogelijk als gevolg van hormonale veranderingen.

Familiegeschiedenis: als je spataderen in de familie hebt, heb je een verhoogde kans op spataderen.

Zwaarlijvigheid: overgewicht zorgt voor extra druk op de aderen.

Langdurig staan of zitten: beroepen waarbij je lang moet staan of zitten kunnen het risico verhogen.

Zwangerschap: zwangerschap verhoogt het bloedvolume en de druk op de aderen, wat kan leiden tot spataderen.

Veel voorkomende symptomen

Spataderen kunnen de volgende symptomen hebben:

Zichtbare, gezwollen aderen

Pijnlijke of zware, vermoeide benen

Branden, kloppen, spierkrampen en zwelling in de onderbenen

Verergerde pijn na lang zitten of staan

Jeuk rond een of meer van je aderen

Huidverkleuring rond een spatader

Leefstijl en huismiddeltjes

Lichaamsbeweging: regelmatige lichaamsbeweging kan de bloedsomloop verbeteren en het risico op spataderen helpen verlagen.

Gewichtsbeheersing: een constant gezond gewicht kan de druk op je aderen verminderen.

Benen optillen: door je benen hoog te leggen kan je de zwelling verminderen en de bloedstroom verbeteren.

Compressiekousen: deze speciale kousen drukken je benen samen en helpen aderen en beenspieren het bloed efficiënter te verplaatsen.

Medische behandelingen

Er zijn veel medische behandelingen voor spataderen, die ook afhangen van de situatie van de patiënt. Een specialist kan het probleem beoordelen en de meest effectieve behandeling voorstellen. Enkele van de meest voorkomende behandelingen zijn:

Sclerocompressietherapie, waarbij een speciale oplossing rechtstreeks in de spataderen wordt geïnjecteerd, waardoor ze een litteken vormen en sluiten. Na verloop van tijd wordt het bloed omgeleid naar andere, gezonde aders en vervagen de behandelde aderen.

Laserbehandeling (endovoneuze laserbehandeling). Bij deze behandeling wordt laserlicht gebruikt om spataderen af te sluiten. Deze behandelingen zijn minder invasief en vereisen geen incisies of naalden.

Flebectomie. bij deze chirurgische procedure worden grote spataderen via kleine incisies (sneetjes) verwijderd.

Kortom, spataderen zijn een veel voorkomende aandoening die effectief en op verschillende manieren kan worden behandeld, van conservatieve maatregelen tot minimaal invasieve procedures en chirurgie. Het is heel belangrijk om met een zorgverlener te overleggen om het beste behandelplan te bepalen op basis van individuele behoeften en de ernst van de aandoening.