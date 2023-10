Jil Sander man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Jil Sander

De nieuwe collectie van Jil Sander voor lente zomer 2024, ontworpen door Luke en Lucy Meier, is een versmelting van maatkleding en techniek, vrouwelijkheid en mannelijkheid, dagelijkse kleding en glamour, casualwear en haute couture. Vakmanschap en industriële technieken vullen elkaar aan. De collectie weerspiegelt onze eclectische, mobiele, technologische tijd. En wil een positieve kijk op de toekomst laten zien. Een nieuwe vlekkenloze fusie zonder enige nostalgie.

Jil Sander man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Jil Sander

De mood is licht en elegant. Klassiekers als jassen, jurken, bloezen, trenchoats, tunieken en uniformen worden geherinterpreteerd in een verfijnde, hedendaagse taal. Pure, beeldhouwkundige vormen transformeren in ongewone silhouetten. Effen avondjurken hebben strakke geribbelde bovenstukken in knitwear en wijd uitwaaierende rokken. De knitwear is van het allerhoogste niveau, verfijnd en vernieuwend. De zachte paarsbruine popeline van een weelderige couture jurk golft naadloos.

Jil Sander man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Jil Sander

Getailleerde jurken zijn met de hand gemaakt, met ingenieus in spiraal genaaide strepen van delicate katoen-zijde, verbonden door kant. Het effect is zowel optisch als harmonieus. Dunne rechthoekige pailletten schitteren op getailleerde tops en een lange jurk. De diversiteit en uitzonderlijke kwaliteit van materialen staan als altijd centraal: katoen, zijde, Engelse, Italiaanse en Japanse wol, viscose, alles vloeibaar en licht. Beweging en het lichaam zijn cruciaal.

Jil Sander man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Jil Sander

In deze collectie komt Jil Sander ook met een nieuw soort ‘pak’, voor zowel vrouwen als mannen. Korte en lange hoge-taille-broeken zijn gecombineerd met grote vierkante jassen in grafische vormen. Dezelfde grafische vormen komen ook terug in de lange hiëratische tunieken.

Jil Sander man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Jil Sander

Dat het maison met deze collectie klassiekers opnieuw heeft willen uitvinden, blijkt ook uit de gecoate katoenen trenchcoats met royale kragen en mouwen, en uit de verkorte capes die over tops en jassen worden gedragen. Heel bijzonder zijn ook de pythonprints die we tegenkomen op lange jassen en plastrons van overhemden. De snoeten van een kat en een hond die prijken op gekleurde tunieken voegen een pop art twist toe.

Het kleurenpalet, merendeels effen, accentueert de verwijzingen naar kleding-archetypen in de collectie; de onophoudelijke intentie van de Meiers om het alledaagse te verheffen. Wit, room, paarsbruin, donkerblauw en zwart worden gecombineerd met traditionele tinten zoals zand, licht olijfgroen, grijsbruin en grijs, taupe, blauwgrijs, en een zand- en steenwol mélange. Terwijl levendig roze, felgroen, en citroen- en oranje deze nieuwe collectie van Jil Sander voor zomer 2024 een hedendaagse touch meegeeft.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe modelook.