Roberto Cavalli vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Stel je voor dat je op hetzelfde feestje drie fantastische maar onderling verschillende vrouwen tegenkomt die alledrie hun heel eigen stijl hebben, met ongeveer deze woorden begint het persbericht van Roberto Cavalli. Het gaat hier om contrasten, tussen niet twee maar zelfs drie stijlen.

Als voorbeelden worden aangevoerd: Valentina Cortese met een foulard in dezelfde kostbare zijde als haar antieke Japanse kimono, Bianca Jagger in een rode slip dress op een wit paard en Cher in strakke suède broek, een beha in plaats van een overhemd, met daarover een woestijnkleurige trenchcoat uit New Mexico. Dit is zo een beetje de mood van de nieuwe Roberto Cavalli collectie.

De kleuren zijn geïnspireerd door die van een zomerse zonsondergang. Meer dan kleuren zijn het atmosferen: het ‘Je m’en fous’ dat door Brigitte Bardot in Saint Tropez de wereld in werd geslingerd, een dancing queen die gewaden met exotische fantasieën afwisselt met de tijdloze elegantie van een zijden pyjama pak met noppen.

Kaftans in chiffon komen in de nieuwe Cavalli-prints waarin veren de hoofdrol spelen. Het gaat om grote fotoprints geaccentueerd door kleine lila accenten, of om een met de hand geschilderde veer in tinten rood, roze, wit en lime. Verenmotieven ook voor de spectaculaire jeans van gezandstraald denim met kleine gelaserde veertjes die over de zoom dansen.

Dan is er de gevlochten nappaleren kokerrok, de boxy jas over de zwierige jurken, de omkeerbare kimono’s die van veren naar polkadots gaan, de cargo broeken die in scherp contrast staan met het onberispelijke zijden pak met stippen motief. Alles ademt vrijheid uit. Wild en tegelijkertijd verfijnd.

Ook de accessoires zijn bijzonder: een clutch, opgeduikeld uit het archief en versierd met twee gouden metalen details komt in groot formaat. En verder leren sandalen met hoge hakken of sensuele slingbacks.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.