De modecollectie van Miu Miu voor lente zomer 2025

Miu Miu lente zomer 2025

De modeshow van Miu Miu voor lente zomer 2025 is het startpunt voor een reeks multidisciplinaire evenementen gericht op de conversatie van het merk met avant-gardistische kunstenaars en filmmakers gedurende dertien jaar.

Door middel van de modecollectie voor zomer 2025, met de interventie van Goshka Macuga voor de Miu Miu modeshow en de installatie van dezelfde kunstenaar in het Palais d’Iéna als onderdeel van Art Basel Paris 2024 – waarin de Miu Miu Women’s Tales en de samenwerkingen van het merk met verschillende vrouwelijke kunstenaars worden verkend – gaat Miu Miu de dialoog met kunst, film en mode aan. Met deze uitwisseling met andere artiesten wil Miu Miu het fenomeen ijdelheid onder de loep te nemen, en de manier waarop vrouwen zichzelf zien door hun eigen ogen analyseren.

IJdelheid en bedrog

IJdelheid en bedrog zijn met elkaar verbonden. De artistieke interventie van Goshka Macuga omvat de productie van ‘The Truthless Times’, een gedrukte krant waarvan de productie wordt weerspiegeld in een verhalende film, die beide de concepten van waarheid, desinformatie en manipulatie onderzoeken. Het publiek wordt ondergedompeld in een voorstelling van drukpersen – informatiemachines, vermeende feiten – de pluraliteit van elementen in deze ruimte biedt inzicht in het concept waarheid en onderstreept de overvloed aan informatie die de hedendaagse realiteit kenmerkt.

Miu Miu lente zomer 2025

Als de modecollectie voor winter 2024 een vocabulaire van kleding voorstelde door middel van een panorama van geleefde ervaringen, ontwikkelt Miu Miu’s modecollectie voor zomer 2025 zich om de vroege jeugd te verkennen als een periode van absolute waarheid. Elk individu is eerlijk tegenover zichzelf en zijn idealen, voordat het zich van illusies bewust is. En als reactie op een tijdperk van overstimulatie en overinformatie kan eenvoud in kleding helderheid en precisie bieden en fungeren als een eerlijk karakterkader.

Miu Miu lente zomer 2025

De modecollectie van Miu Miu voor zomer 2025

Een witte katoenen jurk is een uitgangspunt. Kledingstukken die rechtstreeks uit de kindergarderobe komen zijn prototypisch, puur van vorm en functie. Miu Miu en Petit Bateau werken samen aan een herinterpretatie van hun klassieke kledingstukken, aangepast aan alle leeftijden.

Miu Miu lente zomer 2025

Spontane gebaren bij het kleden veranderen klassieke kledingstukken radicaal, alsof ze hun doel herontdekken. De integriteit blijft intact. Katoenen chemisejurken worden omgeslagen en om het lichaam gevouwen, vormen veranderen, functionele kledingstukken worden bustierjurken met bedrieglijke allure. Truien worden topjes, shirts gedraaid – kledingstukken die op de verkeerde manier worden gedragen om iets nieuws te proberen.

Miu Miu lente zomer 2025

De verschillende elementen worden getransponeerd en gecombineerd volgens de impuls. Elk stuk wordt iets anders, de andere plaatsing verandert het doel, verandert de waarheid. Elementen veranderen van stuk tot stuk en wat nylon lijkt, is eigenlijk zijde. Contrasterende hyperklassieke items benadrukken de manipulatie van normaliteit. Ze benadrukken ook Miu Miu’s esthetiek als een reeks gevestigde werken, een echt Miu Miu uniform, geleidelijk opgebouwd, nu volledig gerealiseerd.

Cast

Miu Miu lente zomer 2025

In een voortdurende evolutie blijft Miu Miu kiezen voor bijzondere individuen die tegelijkertijd echte karakters zijn voor de catwalk. De cast van dit seizoen bestaat uit: Charlotte Cardin, Alexa Chung, Willem Dafoe, Cara Delevingne, Noen Eubanks, Amelia Gray, Sunday Rose Kidman-Urban, Lena Mantler, MINNIE, Little Simz, Eliot Sumner en Hilary Swank. Veel acteurs, die gewend zijn om alternatieve visies op denkbeeldige werkelijkheden te presenteren, wandelen hier in hun waarheid.