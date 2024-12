Herenparfum kiezen: 3 tips bij het vinden van het juiste luchtje

Op zoek naar de lekkerste heren geurtjes? Voor jezelf of voor je partner, vriend of familielid? Dan wil je er natuurlijk wel zeker van zijn dat het luchtje lekker ruikt én goed in de smaak valt. Het aanbod is tegenwoordig echter dusdanig groot, dat je hier gemakkelijk door overweldigd raakt. Wil je echt de juiste keuze maken, maar heb je geen idee hoe je moet kiezen? Lees dan snel verder en ontdek de drie beste tips om snel het juiste luchtje te vinden.

1. Kies echt voor parfum

Zoek maar eens naar heren luchtjes online. Dan ontdek je al snel een enorm breed aanbod. Hoe je deze het beste filtert? Begin bij het kiezen voor echt parfum. Je kunt namelijk ook kiezen voor eau de toilette of andere minder sterke luchtjes. Hoewel deze ook heerlijk ruiken, vervliegt de geur ook veel sneller. Je bent in aanschaf dan ook misschien wel minder geld kwijt, maar je hebt meer nodig voor hetzelfde resultaat. Daarom is het slimmer om gewoon direct wat meer te investeren en echt kwalitatieve parfum te kiezen. Daar krijg je zeker geen spijt van.



Vind je het lastig om een keuze te maken? Bijvoorbeeld omdat je parfum voor een ander wilt kopen? Dan zou je ook nog voor een van de populairste klassiekers kunnen kiezen. Van die luchtjes die wereldwijd veelvuldig door heel wat mannen gedragen worden. Deze luchtjes zijn niet voor niets zo populair. Ze worden bijna door iedereen wel lekker gevonden. Deze tijdloze geuren vallen altijd in de smaak. Kom je er dus echt niet uit? Geef dan gewoon de voorkeur aan de populairste parfums. Dan zit je eigenlijk altijd wel goed.

2. Welke parfum draagt hij nu?

Op zoek naar parfum voor iemand anders? Onderzoek dan eerst welke parfum hij nu draagt. Dit kan je vragen of misschien wel opzoeken in de badkamer. Op basis daarvan is het gemakkelijker om een luchtje te vinden. Je kunt uiteraard kiezen voor eenzelfde luchtje in een groter formaat. Dat is altijd een fijn cadeau als dit het favoriete geurtje van hem is. Maar je kunt er ook voor kiezen om hem juist iets nieuws te laten proberen uit dezelfde geurenfamilie.

3. Probeer het luchtje altijd eerst uit

De beste parfum is voor iedereen anders. Parfum ruikt bovendien bij iedereen anders. Dit is geheel afhankelijk van je eigen lichaamsgeur en huidtype. Daarom kun je nooit volledig afgaan op de mening van anderen. Wat heerlijk ruikt bij een vriend, kan weer helemaal niks zijn voor jou. Daarom is het belangrijk dat het luchtje altijd op de eigen huid wordt getest. Zo weet je zeker hoe hij bij jou ruikt.