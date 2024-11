De nieuwe modecollectie van Ferrari voor lente zomer 2025

Ferrari lente zomer 2025 – Photo courtesy of Ferrari

De nieuwe modecollectie van Ferrari lente zomer 2025 is een intieme reflectie, een fysieke ruimte, een voltooide synthese van de Ferrari garderobe, haar identiteitselementen, haar kenmerkende vormen.

Blazer, broek, bomberjack en kokerrok komen tot leven in een sequentieel proces van aankleden en gelaagdheid waarin vormen en stoffen hun eigen betekenis en contextualisering krijgen door het filter van schoonheid en uniciteit.

Ferrari lente zomer 2025 – Photo courtesy of Ferrari

Creatief directeur Rocco Iannone neemt de precieze volumes, de kronkelige lijnen, het kleurgebruik en de gevoelens van kracht en sensualiteit van het Ferrari-universum onder de loep en voegt een emotionelere, warmere en meer omhullende twist toe.

Zo tekenen en strelen de silhouetten het lichaam, veranderen ze in gewicht en snit, maken ze leeg en groter om te benadrukken en te versterken zonder ooit te vernauwen, met dat intrinsieke idee van vrijheid en beweging dat Iannone’s visie altijd heeft onderscheiden. De individuele onderdelen – zoals de schouders, de taille, de zomen – worden opgebouwd en afgebroken tot een volledige sublimatie in lichtheid en vloeibaarheid. De chromatische symfonie begint met rood en gaat dan naar nieuwe tinten zoals tabak, leer, terracotta en ivoor, tot aan de evolutie en verheffing van geel op de meest materialen.

Oppervlakken trillen en variëren met dezelfde elegantie en intensiteit, van nylonleer tot bruyèreleer geïnspireerd op de stuurwielen uit de jaren 70, met de hand gepolijst en gelakt voor de hoogste glans.

Workwear denim is verrijkt met nieuwe geborstelde en gevlekte effecten. De mogelijkheden van Q-CYCLE by Ferrari worden vermenigvuldigd in de breigoed- en technische keperbehandelingen. De decoratiekunst, gericht op een visuele impact die grenst aan couture, leeft op 3D-borduursels die het steigerende paard reproduceren in een virtuoos spel van grafische linten, om vervolgens het embleem van Maranello te vertalen in de macramé patches van de jurk, het T-shirt en de ‘one-of-a-kind’ rok.

Op een parallelle en aanvullende manier is de ontwikkeling van accessoires een verhandeling in uitvoering over de identiteit en ambachtelijke kwaliteit van wat verandert met de seizoenen en toch tijdloos blijft. Terwijl hij het hybride concept van de rijdende ballerina – die een sandaal, decolleté en laars wordt – en de ergonomische profielen van de Maranello Clutch – nu ook bekleed met bruyèreleer – verheerlijkt, blijft Iannone experimenteren met de beeldtaal van het merk door middel van een ander object dat deel uitmaakt van zijn iconografie.

De gereedschapskist van de fabrieksarbeiders leent zijn silhouet aan een leren hutkoffer, met Alcantara voering, onderbroken door metalen bouten en omzoomd met franjes gemaakt met leer dat gewonnen is uit productieafval. Het model wordt op de catwalk gedragen in zeven verschillende kleuren en materialen, om Ferrari’s zevende collectie te vieren en om, in ontwerp en geest, de inventiviteit, vindingrijkheid en het gevoel van continuïteit te benadrukken van een stijl die voortdurend put uit Maranello’s geschiedenis en ervaring. Net als de manen van het steigerende paard, bewegen die franjes ook op de hielen van de minimale sandalen, terwijl de maxi organische juwelen, de afschermende bril en de rijhandschoenen de look compleet maken en ons opnieuw herinneren aan de durf en passie die alleen binnenin de Ferrari garderobe ervaren kan worden.