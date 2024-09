Zo ziet de modecollectie van Fendi voor lente zomer 2025 eruit

FENDI collezione donna Primavera/Estate 2025 – Photo courtesy of FENDI

“De basis van hoe vrouwen zich vandaag de dag kleden en, in veel opzichten, hoe we denken ligt in de jaren 1920. Het gaat over moderniteit in stijl en houding,” zegt Kim Jones, artistiek directeur couture en damesmode. “1925 heeft zoveel mijlpaalmomenten. Het is het oprichtingsjaar van Fendi, maar ook het jaar van de Art Deco tentoonstelling in Parijs – The International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts – waaraan de naam is ontleend. Virginia Woolf’s Mrs Dalloway en F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby worden ook gepubliceerd. Er is modernisme in kleding, design, decoratie en gedachten. We hebben de collectie benaderd met deze dingen in ons achterhoofd, als een amalgaam van tijdperken, stemmingen en technieken – toen en nu.”

FENDI collezione donna Primavera/Estate 2025 – Photo courtesy of FENDI

Het samenbrengen van de ready-to-wear en couture werelden van Fendi, van het handgemaakte en machine made, van dag- en avondkleding, is een verheffing en viering van het alledaagse aan de vooravond van het jubileum (een eeuw! ndr) van Fendi, valt te lezen in het persbericht van het maison.

FENDI collezione donna Primavera/Estate 2025 – Photo courtesy of FENDI

De nieuwe collectie van Fendi voor lente zomer 2025 is praktisch en feestelijk, archetypisch en iconoclastisch, de collectie kijkt hiermee vooruit en terug naar de geschiedenis van Fendi. Als een modehuis dat via de matriarchale lijn is doorgegeven, is Fendi zich altijd bewust van vrouwen die doen in plaats van alleen maar zijn. Beweging, lichtheid, uitmuntendheid en gemak, simpelweg de mogelijkheid voor een drager om het hedendaagse leven te leven in een collectie staat centraal.

FENDI collezione donna Primavera/Estate 2025 – Photo courtesy of FENDI

De collectie is gestructureerd en ongestructureerd tegelijk. De kleding en accessoires zijn van het hoogste savoir-faire maar tegelijkertijd easy-going. Borduursels zijn uiterst gedetailleerd en handgemaakt, maar toch licht en geplaatst op archetypische vormen zoals het T-shirt en de eenvoudige slip in zijde en organza.

FENDI collezione donna Primavera/Estate 2025 – Photo courtesy of FENDI

Het zachtste suède en omgekeerd lam wikkelen de drager in robe-achtige vormen, terwijl de fijnste suède croco terugkomt in T-shirt silhouetten. Zijden theejurken en wervelende dansersslips zijn tegelijkertijd gewoon en buitengewoon, vaak gedragen met laarzen die zijn gemaakt in samenwerking met Red Wing.

De tassen weerspiegelen de collectie in materialen, borduursels en ongestructureerde structuur, die tegelijkertijd ogenschijnlijk moeiteloos zijn maar toch met de inspanning van ultiem vakmanschap zijn gemaakt. De iconische tassen zijn verder uitgewerkt, met name de Mamma Baguette die groter, breder en groter is dan zijn standaard incarnatie.

FENDI collezione donna Primavera/Estate 2025 – Photo courtesy of FENDI

Het is een eerbetoon aan Adele Fendi, de oprichtster van het huis en de grootmoeder van Silvia Venturini Fendi. Net als een voortzetting van het leerwerk in Delfina Delettrez Fendi’s Fendi Filo sieraden, waarbij de Filo collectie een evolutie is van de Selleria, oorspronkelijk gemaakt door Romeinse meester zadelmakers en een rode draad van verleden, heden en toekomst. Het is het motief dat het nauwst verbonden is met Adele Fendi.

FENDI collezione donna Primavera/Estate 2025 – Photo courtesy of FENDI

“Kwaliteit is het belangrijkste punt naast de schoonheid van het ontwerp. Ik denk altijd na over het verband tussen mode en tijd – ik denk dat kwaliteit het belangrijkste is. Het is het tijdloze bewijs van wat er is bereikt in onze honderdjarige geschiedenis. Als oprichter van Fendi was het ook de obsessie van mijn grootmoeder Adele, zowel persoonlijk als professioneel: kwaliteit,” aldus Silvia Venturini Fendi, artistiek directeur accessoires en herenmode.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.