Het thema van de mode collectie van Alexander McQueen voor herfst winter 2024-2025 is ‘rauwe weelde’. Contrasten spelen een belangrijke rol in deze nieuwe collectie.

Alexander McQueen herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Alexander McQueen

De mode collectie van Alexander McQueen voor herfst winter 2024-2025, tijdens de Paris Fashion Week onthuld in het hart van het 13e arrondissement van Parijs, is een meesterlijke verkenning van “rauwe weelde” die de grenzen van mode en artisticiteit verlegt. Creatief directeur Sarah Burton’s visie voor deze collectie is een gedurfd statement over de dualiteit van de menselijke natuur en onthult “het dierlijke binnenin” door middel van een gecomprimeerd en langgerekt silhouet.

De catwalk was omgetoverd tot een surrealistisch landschap, met zuurgele wollen grasbalen gebonden met leer, tegen een dramatisch gedrapeerde achtergrond van parachute – een perfect canvas voor de thema’s contrast en spanning van de collectie.

Alexander McQueen herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Alexander McQueen

De 52 looks van de collectie combineren naadloos uitmuntend kleermakerswerk met rauwe, dierlijke elementen. Opvallende items zijn onder andere vervormde drapeerjurken van zwarte gelamineerde jersey, op maat gemaakte jassen met innovatieve T-bar kettingruggen en jassen versierd met broderie van steentjes.

De contrasten van texturen is duidelijk zichtbaar in de hele collectie, met natuurlijk omgekeerd lam tegenover knisperende katoenen ribtricots en zijde-nylon-zeildoek dat contrasteert met wollen mohair.

Een opvallende trend in de collectie is de nadruk op gewikkelde silhouetten, te zien in regenjassen met ingesnoerde tailles en de jeans in stonewash denim. Deze techniek creëert een gevoel van coconachtige bescherming met behoud van een strakke, moderne esthetiek.

Alexander McQueen herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Alexander McQueen

Het kleurenpalet is overwegend donker en stemmig, met zwart, houtskool en diepbruin als overheersende kleuren. Uitbarstingen van ivoor, zuurgeel en roestkleurig fluweel zorgen echter voor opvallende contrasten en voegen diepte en dimensie toe aan de collectie.

Dierenprints maken een sterk statement, met luipaardjacquards in zijdeviscose op gedrapeerde jurken en breisels in mohair. Deze patronen komen in onverwachte kleurencombinaties, waardoor ze verder gaan dan traditionele interpretaties.

Alexander McQueen herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Alexander McQueen

Burton’s meesterschap in breigoed komt tot uiting in de trui met viervoudige kraag in handgebreide wol en in de truien met capuchon en trechterhals. Deze items laten de toewijding van het merk aan vakmanschap en innovatieve textieltechnieken zien.

De collectie bereikt haar hoogtepunt met een reeks adembenemende avondlooks. Een jurk van Chantilly-kant, gevangen in dubbellaags ivoor en blush tule, belichaamt het thema van de collectie van “objecten ingebed en omhuld”. Jurken versierd met verweerde zilveren pailletten en zelfs een soort fietsreflectorborduurwerk verleggen de grenzen van traditionele versiertechnieken.

Alexander McQueen herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Alexander McQueen

De modecollectie van Alexander McQueen voor herfst winter 2024 2025 is dan ook een tour de force van mode als kunst. De collectie is onconventioneel, speelt met contrasten en nodigt ons uit om onze innerlijke complexiteit te omarmen. Terwijl we vooruitkijken naar de koude maanden van het jaar belooft deze collectie ons te beïnvloeden en te inspireren en de positie van Alexander McQueen in de voorhoede van luxe mode-innovatie te versterken.