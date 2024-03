De nieuwe modecollectie van Dior voor winter 2024 2025 is geïnspireerd door de Miss Dior lijn die in 1967 het licht zag.

Dior herfst winter 2024-2025 fashion show – Photo courtesy of Dior

Voor de nieuwe modecollectie van Dior voor winter 2024 heeft Maria Grazia Chiuri zich laten inspireren door het overgangstijdperk van de late jaren 1960, toen de mode het atelier verliet om de wereld te veroveren. Het was ook in die jaren (1967) dat Miss Dior het licht zag. Het ging hier om een nieuwe prêt-à-porter lijn van het maison die door Marc Bohan werd toevertrouwd aan zijn assistent Philippe Guibourgé.

Dior herfst winter 2024-2025 fashion show – Photo courtesy of Dior

De uitdaging voor de mode was in die tijd om kleding te creëren die draagbaar was en vooral geschikt voor een levenstempo waarin verbeelding fundamenteel was. In de dynamische context van een steeds complexere en veranderende maatschappij, vond er een verschuiving plaats en verlegde de focus in de mode zich van het lichaam naar de maatschappij. Zo bracht de visuele cultuur kunst, mode, architectuur en muziek samen om een spontaan fresco te creëren, een tot dan toe ongekende vorm van expressie.

Dior herfst winter 2024-2025 fashion show – Photo courtesy of Dior

Gabriella Crespi, een fascinerende inspiratiebron voor Marc Bohan, was een kunstenaar en ontwerper, een kosmopolitische schepper en voor Maria Grazia Chiuri symboliseert zij die baanbrekende generatie van onafhankelijke vrouwen die vastbesloten waren om naam te maken met hun werk. Veel van haar objecten en artistieke stukken droegen bij aan het succes van Dior in die jaren.

Dior herfst winter 2024-2025 fashion show – Photo courtesy of Dior

Met deze nieuwe wintercollectie brengt Chiuri een ode aan de vormen en materialen uit de tijd waarin Miss Dior haar eerste boetiek in Parijs opende. Het was het startsein voor een nieuwe manier van kleden waarin veel vrouwen zich konden vinden en die hen ook speciaal maakte.

Dior herfst winter 2024-2025 fashion show – Photo courtesy of Dior

De sjaal, altijd al een lieveling van Maria Grazie Chiuri, is opnieuw een must-have. In het alledaagse leven, op het werk, op reis, een sjaal is draagbaar, compact, voelt veilig en beschermend aan en verrijkt je look.

Dior herfst winter 2024-2025 fashion show – Photo courtesy of Dior

Op de catwalk zien we materialen als kasjmier en gabardine voor kleine jurken, broeken, jassen, jacks en rokken boven de knie. Het Miss Dior logo is uitgevoerd in tinten blauw, rood en tabakbruin. Studs zijn vervangen door parels, en borduursels zijn nadrukkelijk aanwezig.

Dior herfst winter 2024-2025 fashion show – Photo courtesy of Dior

