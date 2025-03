Als we op de catwalk voor herfst winter 2025 2026 mogen afgaan, gaan we ook het volgende seizoen weer volop met wet look kapsels aan de slag

Als we op de catwalk voor herfst winter 2025 2026 mogen afgaan, gaan we ook het volgende seizoen weer volop met wet look kapsels aan de slag, maar dit keer met een verrassende twist. De kapsels zijn superstrak en origineel. Tijdens de recente Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026 domineerden dit soort looks de catwalks.

De essentie van deze haartrend

Deze kapsels kenmerken zich door hun ultrastrakke styling, waarbij het haar nauw aansluit op het hoofd en vervolgens wordt afgewerkt met een hoogglans product. Het resultaat is een uiterst geraffineerde en elegante hair look.

Styling tips

Voor deze look is precisie essentieel. Gebruik een fijne kam om elk haartje zorgvuldig in positie te brengen. Deze trend vraagt om een perfectionistische aanpak en is ideaal voor dagen waarop je haar wat extra aandacht nodig heeft.

Innovatieve elementen

Het vernieuwende aspect van deze trend ligt in de opdeling van het haar in grafische secties. Bij Hermès en Akris zagen we hier opvallende voorbeelden van. Bij Akris leek de inspiratie te komen van traditionele Japanse geisha-kapsels.

Variaties op het thema

Scherpe zijscheidingen voor korte kapsels

Strakke knotten in de nek

‘Kiss curls’ of kuskrullen op het voorhoofd, een trend die we zowel bij dames als heren zagen (we zagen ze al volop in de streetstyle tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026).

De finishing touch

Maak de look compleet met een royale hoeveelheid hoogglans gel. Sommige stylisten gebruiken hiervoor zelfs een klassieke scheerkwast voor een gelijkmatige verdeling.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS