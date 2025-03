De modecollectie van Hermès voor herfst winter 2025: leer vibes

Hermès presenteerde de nieuwe modecollectie voor de dames voor herfst winter 2025 2026, zoals altijd in de structuur van de Garde Republicaine in Parijs, en zoals altijd was het een happening

Hermès vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

Hermès presenteerde de nieuwe modecollectie voor de dames voor herfst winter 2025 2026, zoals altijd in de structuur van de Garde Republicaine in Parijs, en zoals altijd was het een happening. Nadège Vanhée, het creatieve genie dat het maison leidt, noemde de nieuwe collectie “Leather Dandy”. Het is een chique knipoog naar de connectie van het merk met de paardrijsport met een frisse, zelfverzekerde draai. Op een opzettelijk bevuilde catwalk showde een collectie met een twist van gedurfde vrouwelijkheid en een vleugje stoere charme. Alles draaide om vakmanschap en die tijdloze Hermès-gloed.

De looks: leer dat met je meebeweegt

Hermès vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

In deze “Leather Dandy” collectie draaide alles om leer, minder stijf, meer soul. Vanhée speelde met glanzende jassen, strakke broeken en jurken die precies goed zaten, allemaal in die diepe, stemmige wintertinten – denk aan inktzwart, rokerig houtskool en weelderig bruin dat de aardetinten van de catwalk weerspiegelde. De snits waren scherp maar easy-going, met getailleerde schouders die een beetje structuur gaven en omknoopte tailles die het zacht en flatterend hielden. Het is die perfecte mix van stoer en teder, met Hermès’ kenmerkende finesse.

Hermès vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

De blikvangers? Grote, knusse leren jassen die je omhullen als een luxe knuffel, in combinatie met rijlaarzen. Gewatteerde jassen brachten wat textuur, terwijl moto-rokken en hotpants onder coltruien en wollen lagen vandaan gluurden – gewaagd maar toch totaal draagbaar, of je nu door de stad slentert of droomt van weidse landschappen.

Hermès vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

Breisels stonden ook in de schijnwerpers, met lange sjaals warm, moeiteloos en oh-zo-chic waren. En dan was er nog deze perfect gedrapeerde dekenjas, die bewijst dat je er gepolijst uit kunt zien en je toch in een droom kunt wikkelen.

Hermès vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

Wat extra cool was? Sommige kledingstukken werden binnenstebuiten gekeerd of hadden onzichtbare sluitingen. Leer ontmoette vilt in deze soepele, tactiele dans – zacht versus gestroomlijnd. Hermès doet waar ze goed in zijn: spullen maken waar je in wilt wonen.

De tassen: quiet luxury, grote impact

Hermès vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

Geen Hermès-look zonder accessoires. Vanhée heeft een aantal frisse handtasontwerpen toegevoegd – niets schreeuwerigs, gewoon die ingetogen elegantie waar we allemaal naar hunkeren. Het zijn geen Birkin of Kelly (die iconen blijven onaantastbaar), maar ze hebben dezelfde obsessieve details – strakke lijnen en een uitstraling die past bij het donkere, verfijnde randje van de collectie. Gooi er een over je schouder en je bent meteen die vrouw – elegant, de baas en altijd klaar.

Eenvoudige elegantie

Hermès vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

In de damescollectie van Hermès voor herfst winter 2025 2026 draaide het niet om drama – dat hoefde ook niet. Het waren leer, textuur en slim design die voor zichzelf spraken. Moeiteloos chic, een collectie waarin je helemaal jezelf kunt zijn.