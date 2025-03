De modecollectie van Dsquared2 Coed voor herfst winter 2025 2026

Dsquared2 show herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

Om de 30ste verjaardag van het merk te vieren, presenteerden ontwerpers Dean en Dan Caten een catwalkshow die zowel retrospectief als toekomstgericht was, waarbij ze hun kenmerkende provocerende touch combineerden met een knipoog naar de archetypes die hun nalatenschap hebben bepaald. Deze collectie, gepresenteerd in een locatie geïnspireerd op een nachtclub en bruisend van energie, was een levendig bewijs van de blijvende invloed van de tweeling op de hedendaagse mode.

Dsquared2 show herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

Voor vrouwen begon de collectie met een oogverblindende interpretatie van de iconische schaatsschoenen. Een sprankelend ensemble van een ijskoningin schitterde onder de catwalkschijnwepers. Deze look zette de toon voor een seizoen van overdaad en individualiteit. Eén hoogtepunt was geïnspireerd op het Amerikaanse zuidwesten, met ‘Dallas socialite’ vibes in een laag uitgesneden top met juwelen en een imposante cowboyhoed: een fusie van rijkdom en glamour.

Dsquared2 show herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

Ondertussen zorgde een samenwerking met Vaquera voor een speelse touch, waarbij een hoodie werd gecombineerd met een volumineuze ballerinarok en dijhoge laarzen, een look die zweefde tussen oneerbiedige streetstyle vibes en haute couture grillen. Avondkleding, de grote finale, bestond uit lange zwarte asymmetrische jurken met gedurfde reconstructies, die een donkere elegantie uitstraalden die zowel tijdloos als avant-gardistisch leek.

Dsquared2 show herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

Ook de herenlooks weerspiegelden deze visie en waren tegelijkertijd praktisch en flamboyant. Een oversized bomberjack gaf een punk-twist aan een op maat gemaakt silhouet voor op kantoor, waarbij de overdreven proporties een knipoog waren naar de rebelse roots van het merk.

Dsquared2 show herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

De invloed van de samenwerking met de legendarische rockband Kiss kwam naar voren in glinsterende tie-dye shirts en disco-ball denim, items die de stijl van de glamrock weerspiegelden. Leren ensembles, geïnspireerd door een samenwerking met de Italiaanse motorgigant Ducati, stonden centraal met een stoere, op motoren geïnspireerde snit.

Dsquared2 show herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

De materialen variëren van glinsterende pailletten en glanzend leer tot distressed denim en zacht fluweel, elk gekozen om het verhaal van de drager te versterken. Caten’s vermogen om kledingstukken in lagen te dragen – denk aan tops over wijde rokken of jacks met studs over getailleerde broeken – voegde diepte en beweging toe en zorgde ervoor dat elke look dynamisch maar toch samenhangend was.

Dsquared2 show herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dsquared2

Accessoires speelden ook een hoofdrol, met oversized riemgespen, opvallende sieraden en schoeisel dat varieerde van stoere laarzen tot delicate hakken, die allemaal het larger-than-life ethos van de collectie versterkten.