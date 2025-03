De modecollectie van Diesel voor herfst winter 2025 2026

Diesel herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Diesel

De rigoureuze getailleerde snit is kraagloos, zoals bij een klein boucléjasje, gedragen met een klein denim peplum dat lijkt op de bovenkant van een spijkerbroek, over een jacquardbroek die lijkt op een versleten spijkerbroek. Het herenmodel is rauw gesneden en no-frills in gebonden neopreen, terwijl een damesbouclé baret wordt gedragen over een skinny jeans met een denim peplum eraan.

Een extreem gesneden bouclé jasje wordt gecombineerd met een bouclé baret. Het wordt gedragen met een bouclérok die onmogelijk laag uitgesneden lijkt: het kledingstuk wordt op zijn plaats gehouden door een elastische tailleband. Deze onmogelijk laag uitgesneden items komen in de hele show terug in rokken, broeken en jeans, soms met bijpassend elastiek, soms contrasterend.

Diesel herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Diesel

Houndstooth jacquards zijn geweven alsof ze gelaagd en gedragen zijn. Het is een versleten effect in het weefsel dat te zien is in de snit van de kledingstukken, zoals in een kleine bandeautop gedragen met een baret over een broek. Tegelijkertijd worden boucléjassen naar beneden gedragen, terwijl de bouclé textuur voor shirts op lycra is gedrukt en de elastische tailleband een laag uitgesneden rok in echte bouclé omhoog houdt.

Diesel herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Diesel

Subversie is aan de orde van de dag, zoals in de supergewatteerde jassen met capuchon die als een sjaal om de jas zitten en gedragen worden met wollen rokken of jeans met ongelooflijk lage taille die omhoog worden gehouden door elastische banden. Zachte truien met ritskragen en contrasterende voeringen zijn gecombineerd met de zacht gebreide elastische tailleband die de ongelooflijk laag uitgesneden getailleerde broeken ophoudt.

Diesel herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Diesel

Een trio pop-kledingstukken van zacht breisel in acid kleuren: een gele bandeau met ruches en een wikkeljurk met ruches, of een oranje jasje met een halslijn met ruches. Een rubberen trompe l’oeil bodysuit ziet eruit als de uitvergroting van een gebreide kabeltrui. Gewatteerde jassen zien eruit alsof de binnenkant naar buiten lekt, de vulling is gemaakt van 100% gerecycled materiaal en restanten stof.

Overal wordt geëxperimenteerd, zoals bij de jasjes, bustiers en jeans van geplastificeerd denim: het is alsof de kledingstukken volledig gelamineerd zijn en alleen de zakken zijn uitgesneden. De tule is geweven met een jacquard waardoor de denim er bijna uitgewist uitziet, uitgesneden in een strapless jurk of pak, of om een gewatteerde zilveren jas en mantel te bedekken.

Diesel herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Diesel

De extreem laag uitgesneden bumsterjeans van Diesel blijven op hun plaats zitten dankzij verstelbaar binnenondergoed.

De Double D tas is vrouwelijk in bouclé, terwijl twee unisex tassen hun debuut maken: de zachte Flag-D tas heeft een brede riem met logo in imitatie ponyhuid, terwijl de ovale Load-D bijeengehouden wordt door twee Diesel D’s aan beide uiteinden. De enkellaarsjes voor heren hebben een superzachte zool, terwijl de slippers in houndstooth zijn. De laarsjes in bouclé hebben Diesel’s D op de neus, terwijl de hooggehakte schoenen in bouclé of versleten denim een bedrukte sleehak hebben die bij de stof past.

Diesel herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Diesel

Qua Diesel brillen maakt de Liquifie-D familie haar debuut, met kronkelige maar stevige monturen in “chunky” tinten. Bij de horloges spelen de nieuwe D-Curve, Wrap-D en D-Rush modellen allemaal met Diesels iconische ovale D vorm.