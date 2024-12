De modecollectie van Missoni voor lente zomer 2025

Missoni lente zomer 2025 – Photo courtesy of Missoni

Met deze nieuwe zomercollectie gaat Missoni een andere dimensie binnen. Het Italiaanse modehuis verdiept zich daarvoor in de taal van vereenvoudiging als brug die niet alleen verre culturen verbindt, maar ook verre tijdperken. Het is minstens zo primair, primitief en oeroud als futuristisch, ruimtelijk en in voortdurend in ontwikkeling.

Het gaat van oost naar west, van noord naar zuid. Het tekent, in feite, een andere dimensie: een ruimte waarin chaos orde wordt en orde de energie van chaos behoudt door middel van de oneindige dans van kleuren en vormen. Eenvoudig en instinctief: dat is alles.

Voor lente zomer 2025 geeft Missoni vorm aan een andere dimensie, gemaakt van primaire kleuren – rood, blauw, geel en dan wit en zwart – en de iconische huismotieven die zich uitbreiden naar de derde dimensie, zigzaggend rondom om lichte, sculpturale vormen te bouwen.

De Missoni-stam van orde en chaos staat bekend om zijn nauwsluitende silhouetten en dansende volumes. De lijn is verticaal en sensueel, direct en verleidelijk. Het samenspel van mannelijk en vrouwelijk is ritmisch. De jurken voegen zich naar het lichaam; de leggings markeren de vorm van de benen. Gebreide bontjassen eisen hun plaats op in de ruimte. Tops en lange rokken breiden zich uit in 3D.

Zigzag-patronen vermenigvuldigen zich of markeren de contouren van broeken en tops. Dit elementaire spel is een energieke daad van reductie en wordt bijeengehouden door de factoren waaruit mode bestaat – kleur, lijn, textuur – te minimaliseren om het effect te maximaliseren.

Abstractie wordt een daad van helderheid en vitaliteit. Zie jij wat Missoni ziet?