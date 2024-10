Het italiaanse merk Aniye Records bevestigt zichzelf als een merk in de voorhoede van de hedendaagse mode en zich onderscheidt door haar unieke esthetiek die

Het italiaanse merk Aniye Records bevestigt zichzelf als een merk in de voorhoede van de hedendaagse mode en zich onderscheidt door haar unieke esthetiek die sexy-gotische elementen combineert met levendige rockinvloeden. Onder het creatieve leiderschap van Alessandra Marchi blijft het merk haar esthetische horizon verbreden, haar aanwezigheid op de wereldmarkt consolideren en haar band met de internationale muziekscene versterken.

De essentie van Aniye Records ligt in het vermogen om kledingstukken te creëren die de mode overstijgen en een “nieuwe tijdloosheid” belichamen, geïnspireerd door vintage met behoud van een sterk eigentijdse identiteit. De collecties van het merk worden gekenmerkt door provocerende transparanties en geraffineerde details die de natuurlijke schoonheid versterken en een voelbare energie losmaken die is ontworpen voor sensuele en ongeremde zielen.

Alessandra Marchi’s eclectische en gedurfde visie komt tot uiting in elke creatie en creëert een nieuw esthetisch model dat conventies uitdaagt en de grenzen van de mode herdefinieert. De kenmerkende oneerbiedigheid van het merk verandert het aankleden in een exclusieve en persoonlijke ervaring, waarbij elk kledingstuk een uniek en onderscheidend stijlstatement wordt.

De sterke band van Aniye Records met de muziekwereld wordt weerspiegeld in de populariteit onder internationale sterren, die in het merk een perfecte bondgenoot vinden om hun individualiteit uit te drukken op het podium en daarbuiten. Deze synergie tussen mode en muziek voedt de rebelse en fascinerende energie die door de aderen van het merk stroomt en van de catwalks naar de straten over de hele wereld straalt.

Aniye Records volgt niet alleen trends, het creëert ze en nodigt de drager uit om een universum te verkennen waar mode een middel voor persoonlijke expressie wordt. Elke creatie vertelt een verhaal van passie, waarbij gothic esthetiek harmonieus samengaat met elegantie en vrouwelijkheid, wat een unieke en boeiende stijlervaring oplevert.

De modecollectie voor lente zomer 2025 kreeg de titel ‘Black Carpet’ en de modellen showden de collectie als ware rocksterren, toegejuicht door het publiek achter dranghekken, om het allemaal nog echter te maken. Bekijk de foto’s maar eens en beleef het mee.