In de nieuwe damescollectie van JW Anderson voor lente zomer 2025 gaat het om vaststellen van grenzen.

JW Anderson vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

Het vaststellen van duidelijke grenzen kan bevrijdend werken. De damescollectie van JW Anderson voor lente zomer 2025 neemt een beperkte keuze aan materialen die bij het maken van een modecollectie te pas komen als uitgangspunt. Eén stof, zijdesatijn; één breigaren, kasjmier; één soort leer, kalfsleer; één soort borduurwerk, pailletten; kant als enige versiering.

JW Anderson vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

JW Anderson vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

Vanuit deze beperkte keuze wordt er gekeken naar moderne schoonheid. Er wordt gespeeld met verschillende schalen: het grote (macro) en het kleine (micro), en met wat gemaakt is versus wat weer ongedaan is gemaakt. Gebreide steken worden omgevormd tot gigantische weefsels, een strik zwelt op tot enorme proporties. Een flap krijgt een nieuwe vorm en verandert in een rok. Een deken wordt gedrapeerd tot een jurk. Een rok wordt perfect rond.

JW Anderson vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

JW Anderson vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

Kant wordt gebruikt langs de architectonische randen van de ontwerpen. Argyle-motieven doen ons denken aan de vroege collecties van JW Anderson.

JW Anderson vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

JW Anderson vrouw lente zomer 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

De kleding is zowel nauwsluitend als volumineus, sculpturaal en slank. Alles wordt gecombineerd met enkellaarsjes die scheef over de enkels vallen en Loafer-tassen die elegant in de hand worden gehouden.