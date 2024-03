Jil Sander herfst winter 2024-25 – Photo courtesy of Jil Sander

Het decor voor de nieuwe dames- en herencollectie van Jil Sander voor herfst winter 2024 2025, ontworpen door Lucie en Luke Meier, is een zachte en omhullende capsule. Op de achtergrond staan grote kobaltblauwe hoorn luidsprekers die fel afsteken tegen de uniforme saliegroene achtergrond. Mk.gee, muzikant en zanger, is uitgenodigd om zijn repertoire live ten gehore te brengen, waarin hij op subtiele wijze verschillende genres mengt.

Geluid is net als lucht onzichtbare materie. Het is om ons heen en in ons, het omhult ons en verbindt ons, het reist tussen voorwerpen en lichamen, het vervaagt afstanden en dringt tot ons door. Met muziek geeft het vorm aan onze emoties, behoeften en verlangens.

Innerlijk en uiterlijk leven versmelten. Soms spreken de kostbare details van een kledingstuk, of de afwerking aan de binnenkant van een armband, uitsluitend de drager aan. Wat niet wordt gezien is net zo belangrijk als wat wel wordt getoond. We hebben allemaal wel een kledingstuk dat herinneringen in ons oproept, en dat we dragen, niet vanwege hoe het eruit ziet maar vanwege de geur of hoe het aanvoelt.

De sleutel tot het werk van Lucie en Luke Meier ligt in de constante zoektocht naar een evenwicht tussen gevoel en vorm, intimiteit en aanwezigheid, beeld en intentie, concentratie en lichtheid – in alle vijf de zintuigen. Een multidimensionale wereld waarin het om meer gaat dan alleen maar uiterlijk.

Met de lange jassen en tunieken van leer of matelassé, de wikkelcapes, de jurken en jasjes, de delicate hertenhuiden of vachten van Himalaya geiten, met een zijden cape met franjes, of pakken met de slanke broeken, tillen Lucie en Luke Meier essentiële vormen naar het hoogste niveau. Ze halen het maximale uit eenvoudige, geometrische vormen.

Pruim, cacao, hemelsblauw, felrood, lichtroze, hemelsblauw, pastelgroen, parelmoer. Zwart, grijs en wit. De collectie zijn monochroom, ton sur ton, waardoor een soort 3D effect ontstaat, een wisselwerking tussen volumes, lichamen en de ruimte eromheen benadrukken.

Er is een evenwicht tussen zachte en grafische lijnen, met kledingstukken die tot leven komen door de beweging van lichamen en de zorgvuldige keuze van stoffen: kasjmier, fluweel van geïriseerde zijde en katoen, Italiaanse en Japanse wol. Dunne aluminium franjes, genaaid aan de halslijnen van jurken en topjes, of langs de zijkanten van broeken, zorgen voor extra beweging.

Elk kledingstuk is afgewerkt met de nauwkeurigheid die typisch is voor couture, met de precieze en inventieve vaardigheid van de ambachtslieden die bijdragen aan de creatie van alle Jil Sander kledingstukken. De gebreide jurken en tops zien er eenvoudig uit, maar zijn ingewikkeld en volledig horizontaal geweven. Het zachte, geweven breiwerk is, van dichtbij gezien, volledig bedekt door een fijn, ongrijpbaar net. Eén jurk is gebeeldhouwd en volledig omzoomd met maliënkolders. Dit toont Meiers technische en ontwerpdiepgang.

Alles lijkt moeiteloos vervaardigd en geeft het oog een tactiele sensatie van het dragen van eenvoudige, kostbare dingen; gemaakt om lang mee te gaan.

De Cannolo Bag, gemaakt in de kleuren van het seizoen, is nog altijd een van de belangrijkste accessoires, terwijl de nieuwe iconische Envelope en Rollup Bags, gemaakt van hertenleer, en de Coin Bag de zachtheid en grafische lijnen van de collectie accentueren.

De lage sandalen zijn wit, zilver lakleer, rood, natuurlijk leer, donkerbruin en zwart, soms afgewerkt met geitenhaar. De hakken van puntige laarzen en enkellaarsjes hebben ingenieus gebeitelde en gebogen hakken. Voor mannen komt Jil Sander met monochrome, sculpturale laarzen en lange puntige schoenen.