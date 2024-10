Sportkleding verovert de streetwear. Steeds vaker zien we sportkleding geïntegreerd in alledaagse looks. Zo doe je dat.

Deze modetrend is hot: sportkleding in je streetwear look

Het is geen nieuwe modetrend, maar de trend is wel weer aan het oplaaien: sportkleding integreren in je alledaagse streetwear looks. Dat deze trend weer helemaal hot is, werd bevestigd tijdens de afgelopen modeweken. Niet alleen het modepubliek, maar vooral ook de fashionmodellen mixen graag items die we voorheen als sportkleding bestempelden met streetwear-items.

Deze opvallende modetrend is een edgy combinatie van comfort en stijl en wordt vaak aangeduid als ‘athleisure’. De toevoeging van sportkleding aan onze alledaagse look heeft de manier waarop we casual kleding benaderen getransformeerd. Met iconische merken als Adidas als koplopers zijn sportkledingartikelen, zoals sneakers en tracksuits, niet langer beperkt tot de sportschool of sportvelden; ze zijn vaste prik geworden in de urban streetwear.

Het Athleisure-fenomeen

Athleisure vertegenwoordigt meer dan alleen een voorbijgaande rage; het staat voor een verschuiving in culturele houdingen ten opzichte van mode en levensstijl. Met de opkomst van de wellnesscultuur en de nadruk op gezondheid en fitness zijn mensen steeds meer op zoek naar kleding die er niet alleen goed uitziet, maar ook goed presteert.

Deze trend heeft geresulteerd in een fusie van hoogwaardige sportkleding met stijlvolle streetwear-ontwerpen. Adidas, met zijn iconische drie strepen, is de koploper van deze trend. De sneakers van dit merk, zoals de klassieke Adidas Campus, zijn alomtegenwoordig geworden in de straatmode. Om het nog maar niet te hebben over de overbekende broeken met de drie strepen. Tijdens de fashion weeks kwamen we ze in allerlei looks tegen: in combinatie met een blazer, met een grote trui. Andere hot items zijn momenteel de Adidas tracktops die je gerust met een spijkerbroek maar ook met een geklede broek kunt combineren.

Waarom sportkleding werkt in streetwear

Het mooie van het integreren van sportkleding in dagelijkse looks is dat het zowel stijlvol als praktisch is. Sportkleding is comfortabel en zorgt voor bewegingsvrijheid, wat essentieel is in de snelle wereld van vandaag. Bovendien voegen de strakke lijnen en opvallende branding van sportkledingartikelen een actuele en trendy twist aan je look toe.

De zogenaamde ‘casualisering’ van mode heeft het acceptabel gemaakt – en zelfs wenselijk – om sportkleding te dragen buiten traditionele contexten. Deze crossover spreekt een breed publiek aan, van degenen die prioriteit geven aan comfort tot modebewuste mensen die een statement willen maken.

Stylingtips voor de athleisure-trend

Als je de athleisure-trend wilt omarmen, volgen hier enkele stylingtips om je te helpen sportkleding effectief te integreren in je streetwear-garderobe:

1. Begin met sneakers

Een van de eenvoudigste manieren om een sportief element aan je outfit toe te voegen, is door sneakers in je look te integreren. We noemden al de Adidas Campus; deze sneakers zijn op dit moment enorm trending en laten zich gemakkelijk combineren. Zie voor een uitgebreid assortiment de Adidas Campus op de online shop Courir.nl. Op dit streetwear netwerk vind je ze in allerlei kleuren en uitvoeringen. Campus sneakers zijn overigens regelmatig te spotten aan de voeten van celebrities: van it-girls als Gigi Hadid (die een paar groene Campus met een strakke witte spijkerbroek met vintage scheuren combineerde) tot coole rappers. Hoe je ze draagt, mag jij bepalen. Er is geen regel: je kunt sneakers letterlijk overal onder dragen: onder regular jeans, onder een geklede broek, onder een strakke spijkerbroek en voor de dames ook onder een rok of jurk.

2. Mix en match materialen

Wees niet bang om sportieve materialen te mixen met meer geklede items. Combineer bijvoorbeeld een Adidas trainingsjack met een fris wit shirt en chique broek voor een look die moeiteloos sportieve en verfijnde elementen combineert. Juist deze tegenstelling maakt je outfit fashionable. Dames mogen zelfs een statement maken door sneakers onder een avondjurk te dragen. Speel met contrasten en accentueer tegenstellingen voor een high-end fashion look.

3. Draag laagjes

Lagen zijn de sleutel tot het creëren van een stijlvolle athleisure-look. Een lichtgewicht Adidas windjack kan over een hoodie worden gedragen voor een trendy maar relaxte look. Of draag een sporttanktop onder een casual blazer voor een verfijnde maar comfortabele outfit die perfect is voor brunches of informele gelegenheden.

4. Speel met accessoires

Je kunt ook rustig beginnen met de athleisure-modetrend door sportieve accessoires in je streetwear-look te integreren. Zo kan een stoere pet of rugzak van een sportief merk je streetwear-look een edgy touch geven. En wat te denken van een paar hoge sportsokken in een casual-chique look. Gen-Z zweert erbij!