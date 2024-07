Neil Barrett lente zomer 2025 – Photo courtesy of Neil Barrett

Het verheffen van het alledaagse door fragmenten van klassiek kleermakerswerk, door materialen, door ideologie, dat is de filosofie van de herencollectie van Neil Barrett voor lente zomer 2025. Van Cary Grant tot Jay Gatsby en James Bond, al deze heren wisten dat de pochet en de witte zakdoek een tijdloos symbool van elegantie is.

Neil Barrett lente zomer 2025 – Photo courtesy of Neil Barrett

In deze nieuwe collectie voor lente zomer 2025 is de pochet het symbool, de leidraad. We komen dit symbolische detail in onverwachte kledingstukken tegen: T-shirts, overhemden, sweatshirts en Harrington jassen. De pochet dat we kennen van het formele pak wordt uit de context gehaald. Neil Barrett laat zien hoe een functioneel detail decoratief kan worden, en hoe iets alledaags kan veranderen in iets bijzonders.

Neil Barrett lente zomer 2025 – Photo courtesy of Neil Barrett

Neil Barrett lente zomer 2025 – Photo courtesy of Neil Barrett

De materialen in deze collectie zijn, zoals altijd kostbaar maar ook onverwacht omdat ook deze uit hun gebruikelijke context worden gehaald. De glans van Duchesse satijn en licht gestructureerde tafzijde worden gekenmerkt door technische elementen die bovenkleding iets nieuws meegeven.

Neil Barrett lente zomer 2025 – Photo courtesy of Neil Barrett

Qua kleuren komen we in deze collectie blauwtinten tegen, en verder lichtgrijs, een palet van neutrals en bruintinten. Kleuren die worden verlevendigd door onverwacht felle tinten: albastroze, bordeauxrood, oker en goud.

Neil Barrett lente zomer 2025 – Photo courtesy of Neil Barrett

Verder borduurt Neil Barrett met deze collectie voort op een concept dat vorig seizoen werd geïntroduceerd, namelijk kledingstukken die op een doordachte manier zijn gesneden. In deze collectie zijn het mouwophouders die zijn geïntegreerd in de bovenkleding, waardoor de manier waarop ze worden gedragen verandert. De benen daarentegen zijn vrij, wat een gevoel van beweging en van frisheid geeft. Met deze collectie heeft Barrett zijn collecties, zijn werk en zichzelf willen overtreffen.