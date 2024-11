De herencollectie van Hermès voor lente zomer 2025 staat in het teken van moeiteloze luxe en is een combinatie van technische innovatie en ambachtelijk vakmanschap

Hermès Man lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

De herencollectie van Hermès voor lente zomer 2025 staat in het teken van moeiteloze luxe en is een combinatie van technische innovatie en ambachtelijk vakmanschap. Op de catwalk een feest van texturen, kleuren en silhouetten die de hedendaagse mannenmode opnieuw definiëren. Van luchtige stoffen tot gedurfde prints, deze collectie weerspiegelt de geest van de zomer met precisie, speelsheid en verfijning.

Hermès Man lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

De nieuwe zomercollectie biedt een natuurlijk palet geïnspireerd door aarde, water en lucht, met tinten variërend van gletsjerblauw, mist en storm tot cacao, zand en touw. Deze tinten worden aangevuld met levendige accenten zoals mauve, roze en watergroen, die terugkomen in riemen en accessoires en diepte en dimensie gaven aan de outfits. Het subtiele kleurenspel geeft de collectie een serene maar dynamische energie.

Hermès Man lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

Hermès presenteert een ontspannen benadering van tailoring, met oversized shirts, wijde broeken met elastische taille en doorgestikte zomen, en luchtige blousons. De losse, luchtige snitten staan niet alleen voor modern comfort, maar onderstrepen ook de toewijding van het merk aan functionaliteit. Hoogtepunten zijn broeken van waterafstotend katoen, bermuda’s met plooien en omkeerbare parka’s met opvallende prints zoals de “Cavalcade Sidérale”.

Hermès Man lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

De belangrijkste bovenkledingstukken, zoals de blousons met rits in technisch piqué canvas en sportkalfsleer hebben details als koordjes in de taille en opstikte zakken en ritssluitingen die een utilitaristisch gevoel geven. De speelse tweeknoops-blazer met geborduurde bloemenmotieven voegen een gevoel van eigenzinnigheid toe aan de collectie en zorgen voor een moeiteloze balans tussen verfijning en fun.

Hermès Man lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

Accessoires spelen een centrale rol in deze nieuwe Hermès collectie. Gevlochten katoenen riemen met gekleurde strepen en kalfsleer, voegen een vleugje kleur en textuur toe aan de looks. Kettingen en armbanden van palladiumkleurig metaal, geaccentueerd met hoorn, schelpen en gelakte details, geven de looks een geraffineerde twist. De zilveren Clou d’H- en Chaîne d’Ancre-sieraden zijn tijdloos.

Hermès Man lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

Tassen zijn een ander hoogtepunt, met iconische Hermès-items zoals de Haut à Courroies, Fourre-tout Trotting bags en Étrivière Shopping bags in vernieuwende materialen zoals denim canvas, Barénia Faubourg kalfsleer en technisch spinnaker canvas.

Hermès Man lente zomer 2025 – Photo courtesy of Hermès

Deze functionele maar luxueuze ontwerpen onderstrepen de toewijding van het huis aan vakmanschap en functionaliteit. Door technische innovatie te combineren met traditioneel vakmanschap komt Hermès met een collectie die zowel tijdloos als vooruitstrevend aanvoelt. Elk item is doordacht en viert de kunst van het leven met stijl en comfort.

Deze zomercollectie bewijst het vermogen van Hermès om herenmode te herdefiniëren met een knipoog naar zowel verfijning als gemak. Het is een collectie die mannen uitnodigt om een garderobe vol vrijheid, elegantie en een vleugje avontuur te verkennen.