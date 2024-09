Deze twee broeken moet iedere man in zijn vrijetijdsgarderobe hebben

Twee broeken zijn vandaag de dag onmisbaar in de vrijetijdsgarderobe van iedere man: de spijkerbroek en de cargo broek. Maar wat zijn nu de meest populaire modellen en hoe draag je ze? We hebben een aantal trends en tips voor je.

Spijkerbroeken

De afgelopen jaren stond de mode in het teken van oversized volumes. Ook de spijkerbroeken werden wijder. Langzaam maar zeker komen echter ook slim fit modellen en zelfs de skinny jeans weer in beeld. Er zijn zelfs merken die zowel slim-fit jeans, als skinny’s en loose fit modellen in hun collectie hebben, zoals bijvoorbeeld de heren jeans van Open32.

Tips voor het kiezen van de juiste stijl

Verdiep je daarom, voordat je een nieuwe spijkerbroek koopt, eens in de verschillende stijlen. We hebben een paar tips voor je:

Wil je trendy op de proppen komen, experimenteer dan eens met een slim fit jeans. Dit is een moderne stijl die wat strakker rond je benen zit zodat je slanker lijkt.

Wil je op safe gaan, kies dan een regular fit of een straight fit. Dit soort herenjeans zijn ook goed voor een meer geklede look met bijvoorbeeld een mooi overhemd en een blazer.

Houd je van een coole en relaxte look, ga dan voor een loose fit met een wat lagere taille. Superstoer met een T-shirt of hoodie en sneakers.

Welke kleur? Klassiek blauwe kleuren doen het altijd goed. Hoe donkerder blauw, hoe gekleder. Hetzelfde geldt voor de kleuring zelf. Effen kleuren zijn gekleed, vintage looks zijn meer geschikt voor de vrije tijd (bijvoorbeeld met een wit T-shirt en witte sneakers).

Cargo broeken

Een andere must-have zijn cargo broeken heren. Deze broeken van militaire oorsprong hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een populaire keuze. Ze kenmerken zich door meerdere grote zakken, meestal aan de zijkanten van de broekspijpen en soms op de dijen waarin je van alles kwijt kunt. Hierdoor zijn ze praktisch en functioneel (een reden waarom ze ook wel als ‘workwear’ worden aangeduid). De meeste cargo broeken hebben een ruime pasvorm waardoor ze gemakkelijk in het dragen zijn. Je kunt ze aan naar casual uitjes maar ook tijdens outdoor activiteiten.

Tips voor het dragen van cargo broeken

Kies de juiste pasvorm: vermijd te baggy modellen; ga voor een slim fit of tapered fit die mooi aansluit zonder te strak te zitten.