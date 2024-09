De MINI Cooper C: innovatief gamen in de auto en traditioneel Go Kart gevoel

Met compacte afmetingen en een efficiënte driecilinder benzinemotor, brengt de MINI Cooper C een dynamisch Go Kart gevoel. Het moderne ontwerp met strakke carrosserievlakken en een kenmerkende grille aan de voorkant brengt de traditionele looks van het merk naar het heden. Het minimalistische interieurontwerp combineert heldere vormen met ruime opzet en een nieuw OLED-display.

In-Car Gaming maakt het mogelijk: verhoogde digitale ervaring met gameplezier.

Het unieke ronde OLED-scherm combineert alle voertuiginformatie en omvat, naast innovatieve assistentiesystemen voor navigatie en voertuigbeheersing, handige bedieningsfuncties voor de bestuurder en alle inzittenden. Bovendien biedt het OLED-display in alle modellen van de nieuwe MINI Familie een andere digitale innovatie. Mattel, Inc., AirConsole en MINI hebben in-car gaming toegevoegd aan de nieuwe MINI Familie met UNO, ’s werelds populairste traditionele kaartspel. Na het eerdere succes van de integratie bij BMW, kunnen bestuurders van de MINI Cooper nu hun passagiers verbinden met UNO Car Party!. Verbinding gaat heel gemakkelijk via het infotainmentsysteem, met gebruik van hun eigen smart phone. UNO’s eenvoudige, universele spelregels, brengt mensen samen in een nieuwe entertainmentervaring in de auto. De auto moet geparkeerd staan om het spelen mogelijk te maken.

De vier uitrustingsvarianten Essential, Classic, Favoured en JCW geven de MINI Cooper C een individuele uitstraling met een breed scala aan mogelijkheden. Voor gevarieerde contrasten kunnen de lakkleuren gecombineerd worden met één van de vier dakkleuren, wat mogelijkheden biedt voor een nog persoonlijkere uitstraling.

De MINI Cooper C: Efficiënte aandrijving en veilig comfort.

De driecilindermotor van 115 kW/156 pk van de MINI Cooper C (gecombineerd brandstofverbruik: 6,2 l/100 km; gecombineerde CO2-uitstoot: 140 g/km volgens WLTP) bereikt een koppel van 230 Nm en versnelt het voertuig van 0 naar 100 km/u in 7,7 seconden. Het nauwkeurig afgestemde onderstel en dempingssysteem verzekeren dat de Britse premium auto behendig en soepel te besturen is — zowel in de drukte van de stad als op slingerende landweggetjes. Krachtige remmen en directe besturing zorgen in gelijke mate voor veiligheid, comfort en Go Kart gevoel.

Talloze assistentiesystemen voor veilig en comfortabel rijden.

Het nieuwe MINI Operating System 9 is intuïtief en eenvoudig te bedienen. Dankzij het unieke OLED-scherm en de spraakgestuurde MINI Intelligent Personal Assistant hebben inzittenden meer controle, connectiviteit en personalisatiemogelijkheden dan ooit tevoren. MINI Navigatie helpt je de weg te vinden met 3D-visualisatie en augmented reality en biedt naast actuele verkeersinformatie onder andere ook gegevens over vrije parkeerplaatsen in de buurt, inclusief een geïntegreerde digitale betaaloptie en nog veel meer. Camera- en radar gebaseerde hulpsystemen verhogen de veiligheid en bieden indien nodig assistentie bij het sturen en op de rijstrook te blijven. In het stadsverkeer zijn stop-en-go situaties gemakkelijk te beheersen door de automatische regeling van snelheid en afstand.