De nieuwe modecollectie van Tom Ford voor winter 2025 2026

Tom Ford herfst winter 2025-2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2025 2026 presenteerde Tom Ford de nieuwe collectie. Volgens het persbericht gaat die over verlangens en liefde:

Een begin is een nieuwe dans. Je begint met naar je partner te kijken, de verschillen te herkennen, de overeenkomsten te verkennen, manieren te vinden om elkaars passen te evenaren en harmonieus te bewegen.

Tom Ford herfst winter 2025-2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Toen ik het huis van Tom Ford binnenstapte, werd ik getroffen door de man zelf, wiens persoonlijkheid doorklinkt in alles wat hij heeft ontworpen. Hij is het nachtleven, ik ben de morning after: hier begint onze dans. In een kamer die baadt in het grijs, met gasten die op pluchen banken zitten en rondom spiegels die de sporen dragen van de vorige nacht.

Privékamers, in clubs, zijn de mysterieuze plekken waar dingen gebeuren die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Deze onbereikbaarheid is een afstand die fascineert en het verlangen aanwakkert.

Tom Ford herfst winter 2025-2026 – Photo courtesy of Tom Ford

TOM FORD is een wereld van verlangen. Het trekt aan en verleidt. Verleiden betekent iemand dichterbij brengen, de blik trekken, aanrakingen uitlokken, de zintuigen prikkelen, ontdekking belonen met verrassing en schoonheid.

Sensualiteit is het gevoel van schoonheid. Ik heb hier mijn schoonheden verwelkomd: de nobele persoonlijkheden die mijn idee belichamen van wat een individu vandaag de dag maakt. Hun androgynie brengt wat ze dragen tot leven, het gemak van pure lijnen versterkt door een explosie van kleuren.

Tom Ford herfst winter 2025-2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Kleuren van vreugde. Schitterende pastelkleuren, fris en opwindend, op jurken en pakken, net zo direct als op t-shirts; felle kleuren die ook op de ogen schitteren als oogschaduw in poedervorm.

Tom Ford herfst winter 2025-2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Grijs en effen zwart blijven, omdat ze bij de persoonlijkheid van dit huis horen. Er is waardigheid in puurheid, in het verwijderen in plaats van versieren, in het transformeren van decoratie in architecturale vormen die het lichaam netjes aanvullen of accessoriseren. Een T loopt over hakken, sieraden, riemen, als een verborgen boodschap.

Tom Ford herfst winter 2025-2026 – Photo courtesy of Tom Ford

De volgende ochtend is al het overbodige achtergelaten. Wat overblijft zijn de gevoelens, indrukken en rode lippen die de hele nacht gekust zijn.

Tom Ford herfst winter 2025-2026 – Photo courtesy of Tom Ford

Ik geloof in liefde

Haider